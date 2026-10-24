Dodik: Narodna skupština nastala je kao odbrana srpskog naroda

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Narodna skupština Republike Srpske osnovana kao politički odgovor na tadašnje političke okolnosti, sa ciljem zaštite srpskog naroda i uspostavljanja institucija Republike Srpske.

Dodik je istakao da je Narodna skupština donosila organizacione akte i zakone koji su bili osnov za konstituisanje institucija Republike Srpske, uključujući zakone o Vladi i Vojsci Republike Srpske.

"Narodna skupština je stvorena kao politička odbrana naroda Republike Srpske, da se odbrani, a ne da napada. Trebalo je pokazati da postoji kapacitet da se donesu organizacioni i drugi akti u skladu sa tadašnjim pravnim dostignućima, kao i zakoni koji su pratili konstituisanje institucija Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je naglasio da je zakonskim uređivanjem Vojske Republike Srpske, kako je naveo, uspostavljena formacija sa jasno definisanim pravima i obavezama.

Dodik je podsjetio da je Narodna skupština formirana nekoliko mjeseci prije početka oružanog sukoba, ističući da to, prema njegovim riječima, pokazuje da osnivanje institucija Republike Srpske nije bilo povod za rat.

Kao povod za izbijanje sukoba naveo je izjavu Alije Izetbegovića da će žrtvovati mir za suverenitet BiH. Dodik je optužio tadašnje bošnjačko političko rukovodstvo da je organizovalo paravojne formacije, dok je, kako je rekao, Republika Srpska svoje institucije uređivala zakonskim aktima.

"Važno je da se danas prisjetimo tih događaja, vratimo neke činjenice i sagledamo ih iz ugla današnjeg vremena, te pokažemo zrelost i kontinuitet u radu najviših organa Republike Srpske“, istakao je Dodik.

Narodna skupština imala ključnu ulogu u ratnim i diplomatskim procesima

Govoreći o ulozi Narodne skupštine tokom rata, Dodik je rekao da je ona bila centralno mjesto donošenja političkih odluka, utvrđivanja pregovaračkih platformi i razmatranja mirovnih rješenja.

Podsjetio je da je Narodna skupština donijela odluku da Savezna Republika Jugoslavija, odnosno Srbija, u ime Republike Srpske vodi pregovore i potpiše Dejtonski mirovni sporazum.

"Sporazumom koji nije bio u potpunosti po našoj volji, ali smo ga prihvatili, Republika Srpska je međunarodno verifikovana kao politički subjekt", rekao je Dodik.

On je posebno ukazao na Aneks četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji predstavlja Ustav BiH, tvrdeći da je njegovo potpisivanje potvrdilo političku i institucionalnu organizovanost Republike Srpske.

Dodik je ocijenio da je tadašnja američka administracija, predvođena Bilom Klintonom, imala namjeru da kroz kasnije reforme i evropske integracije oslabi Republiku Srpsku i uspostavi centralizovanu BiH. Prema njegovim riječima, takvi pokušaji nisu uspjeli zahvaljujući političkoj svijesti srpskog naroda i njegovoj odlučnosti da brani svoja prava.

Dodik pohvalio Vučića zbog nastupa u Ujedinjenim nacijama

Dodik je posebno istakao ulogu Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, pozivajući Narodnu skupštinu da mu oda priznanje za nastup u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom rezolucije o Srebrenici.

On je naveo da je od 193 države članice UN rezoluciju podržala manjina, dok su ostale bile protiv ili uzdržane, ocjenjujući da rezultat glasanja nije predstavljao većinsku podršku međunarodne zajednice.

"Predsjednik Vučić je pokazao stav i volju da brani srpski narod. Smatram da je odigrao istorijsku ulogu u očuvanju slobode i pozicioniranju srpskog naroda, kako u Srbiji tako i u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Osnivanje Narodne skupštine nije bilo djelo samo jedne stranke

Osvrćući se na početke rada Narodne skupštine Republike Srpske, Dodik je naglasio da njeno osnivanje nije bilo isključivo rezultat djelovanja Srpske demokratske stranke, iako je ona, kako je naveo, imala vodeću političku ulogu.

Prema njegovim riječima, u formiranju Narodne skupštine učestvovali su i predstavnici drugih političkih organizacija, uključujući reformiste, Socijalistički savez i Srpski pokret obnove.

"To nije bio jednostrani čin jedne grupe ljudi ili jedne političke partije, već izraz političke volje predstavnika srpskog naroda koji su u tom procesu učestvovali", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je zajedničko učešće različitih političkih predstavnika doprinijelo opstanku Republike Srpske uprkos, kako je naveo, brojnim osporavanjima, sankcijama i političkim pritiscima.

Dodik je rekao da se sa ponosom prisjeća osnivanja Narodne skupštine i događaja od prije 35 godina, ističući da je to za njega bilo vrijeme velikih političkih iskušenja, ali i snažnog osjećaja nacionalne odgovornosti.