Zakazane masovne demonstracije: Na ulicama Pariza oklopna vozila žandarmerije

Oklopna vozila francuske žandarmerije pojavila su se na ulicama Pariza uoči zakazanih masovnih demonstracija, javio je dopisnik TASS-a.

Nekoliko oklopnih vozila stacionirano je u blizini Jelisejske palate, gdje je bezbjednosni perimetar proširen iznad uobičajene veličine. Službenici reda blokirali su pristup ulicama pored rezidencije francuskog lidera koristeći kombije i metalne barijere.

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Dodatna oklopna vozila, zajedno sa velikim brojem policajaca i žandarma, raspoređena su u blizini Narodne skupštine.

Brojna policijska i vozila žandarmerije, takođe su parkirana duž ulica u blizini glavnih turističkih atrakcija, uključujući Šanzelize, Ajfelov toranj, Trijumfalnu kapiju i razne druge lokacije širom grada.

U Parizu se danas očekuju masovne demonstracije u kojima učestvuju sindikati i studentski pokreti.

Pariska prefektura je odbila trasu koju su organizatori tražili od Trga Bastilje do Trga Nacije, odobrivši umjesto toga marš na periferiji grada od metro stanice Port d'Itali do metro stanice Port de Vensen.

Nakon nereda i pljačke koji su obilježili demonstracije prošle subote, 17. oktobra, francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova obećalo je da će značajno pojačati mjere bezbjednosti, povećavajući broj policajaca i pripadnika žandarmerije raspoređenih radi održavanja reda sa 10.000 na 70.000.

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Očekuje se da će danas do 500.000 ljudi učestvovati u protestima širom Francuske.

(Srna)