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Energo klub: Odgovori na najaktuelnija energo pitanja

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Izvor:

ATV

24.10.2026 14:00
Енерго клуб: Одговори на најактуелнија енерго питања
Foto: ATV

U novom izdanju „Energo kluba“ sumiramo najvažnije energo teme koje su obilježile ovu sedmicu.

Cijena struje za domaćinstva neće se mijenjati barem do marta, dok privredu očekuje poskupljenje.

RiTE Ugljevik kupuje ugalj, a „Elektroprivreda” struju.

Ko krade gorivo u Gacku?

Hidroelektranama nedostaje kiša, dok se solari ne smiju postavljati na poljoprivrednom zemljištu.

„Energo klub” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.


Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” subota u 18 časova i 20 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Energo klub

Teodora Bjelogrlić

Bojan Nosović

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