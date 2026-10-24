Bojan Tomović na sahrani bake skinuo donji veš i pokazao srednji prst rođacima

Pjevač Bojan Tomović šokirao je javnost pričom o incidentu na sahrani svoje bake, gdje je, prema navodima koji su objavljeni u medijima, skinuo donji veš, pokazivao srednji prst rođacima i nazivao ih folirantima.

Tomović je, kako se navodi, pred okupljenima tvrdio da su jedva čekali da njegova baka umre, a da sada glume tugu i plaču. Pjevač je potom i sam potvrdio ove navode.

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Bojan Tomović već godinama otvoreno govori o svojim zdravstvenim problemima i borbi sa bipolarnim poremećajem. Ranije je otkrio da svakodnevno uzima litijum-karbonat i da će terapiju morati da koristi do kraja života.

Govorio je i o teškim periodima kroz koje je prolazio, kao i o tome da je dva puta prisilno hospitalizovan. Prvi put se to dogodilo 2019. godine, nakon pokušaja samoubistva, a drugi put 2024. godine, poslije svađe sa majkom i ujakom.

Pjevač se, prema ranijim medijskim navodima, podvrgava i tretmanima zbog teške depresije, uz nadu da će mu se stanje poboljšati i da će se vratiti muzici i nastupima.

Šokirao priznanjem o privatnom životu

Tomović je ranije izazvao brojne reakcije i izjavom o navodnoj prevari supruge sa njenim bratom. Pjevač je tada istakao da taj postupak ne smatra prevarom.

"Ne gledam na to kao prevaru, nije prevara! Ipak, to ostaje u krugu porodice", izjavio je Tomović.

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Govorio je i o svojim transformacijama u muzičkim spotovima, ističući da uloge koje tumači posmatra kroz prizmu umjetničke slobode.

Podsjetimo, Bojan Tomović nedavno je govorio o zdravstvenim problemima i otkrio da zbog njih ne može da ima djecu, prenosi Blic.