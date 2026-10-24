Evo u kojim banjalučkim ulicama danas nema grijanja

Autor:ATV redakcija
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Iz banjalučkih Eko toplana danas su saopštili da su kvarovi izazvali prekide u snabdijevanju toplotnom energijom.
Zbog sanacije kvarova na distributivnoj mreži sistema daljinskog grijanja, isporuka toplotne energije obustavljena je potrošačima u ulicama Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171A, 171V, 171C, 171D, 171E, 171F, 171G, 171H, Miše Stupara 40 i Đure Đakovića 10, naveli su iz Eko toplana.
Dodali su da su njihove tehničke ekipe su na terenu kako bi što prije otklonili kvarove i uspostavili uredan režim isporuke toplotne energije.
"Korisnike molimo za strpljenje i zahvaljujemo na razumijevanju", dodali su iz Eko toplana.
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