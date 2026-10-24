Logo

Evo u kojim banjalučkim ulicama danas nema grijanja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.10.2026 12:43

Komentari:

0
Бијела соба са радијатором и отвореним прозором.
Foto: Ksenia Chernaya/Pexels

Iz banjalučkih Eko toplana danas su saopštili da su kvarovi izazvali prekide u snabdijevanju toplotnom energijom.

Zbog sanacije kvarova na distributivnoj mreži sistema daljinskog grijanja, isporuka toplotne energije obustavljena je potrošačima u ulicama Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171A, 171V, 171C, 171D, 171E, 171F, 171G, 171H, Miše Stupara 40 i Đure Đakovića 10, naveli su iz Eko toplana.

Dodali su da su njihove tehničke ekipe su na terenu kako bi što prije otklonili kvarove i uspostavili uredan režim isporuke toplotne energije.

"Korisnike molimo za strpljenje i zahvaljujemo na razumijevanju", dodali su iz Eko toplana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

grijanje

Banjaluka

kvar na mreži

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бања Лука је највећи град, административни и универзитетски центар Републике Српске у Босни и Херцеговини, познат по својим зеленим површинама, алејама и богатом културном животу

Banja Luka

"Kad Igor pobijedi Draška, pečem jagnje u centru": Odbijen zahtjev Bojana Kojića

19 h

7
Гријање неће бити упитно? Дуг Града према "Еко топланама" достигао 13 милиона КМ

Banja Luka

Grijanje neće biti upitno? Dug Grada prema "Eko toplanama" dostigao 13 miliona KM

22 h

2
Манифестација "Бањалучки дани меда" биће отворена данас, 23. октобра, јединствена је прилика да се грађани упознају са локалним пчеларима, али и да се едукују о значају пчела за комплетан екосистем.

Banja Luka

Počinju "Banjalučki dani meda"

1 d

0
Загађен ваздух Бањалука

Banja Luka

Upozorenje za građane: Ko treba da smanji boravak na otvorenom?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

38

Plata još nije legla, a rata kredita stiže: Evo šta možete da uradite

15

34

Oprez ako putujete u Sloveniju: Stižu nove kamere, kazne idu do 1.200 evra

15

24

Oblaci se ne povlače: Evo šta nas očekuje sutra

15

21

Zbog prijetnji novinarima uhapšen glavni sekretar Torcide

15

04

Beba rođena sa brkovima postala hit na društvenim mrežama (VIDEO)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima