Evo u kojim banjalučkim ulicama danas nema grijanja

Iz banjalučkih Eko toplana danas su saopštili da su kvarovi izazvali prekide u snabdijevanju toplotnom energijom.

Zbog sanacije kvarova na distributivnoj mreži sistema daljinskog grijanja, isporuka toplotne energije obustavljena je potrošačima u ulicama Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 171A, 171V, 171C, 171D, 171E, 171F, 171G, 171H, Miše Stupara 40 i Đure Đakovića 10, naveli su iz Eko toplana.

Dodali su da su njihove tehničke ekipe su na terenu kako bi što prije otklonili kvarove i uspostavili uredan režim isporuke toplotne energije.

"Korisnike molimo za strpljenje i zahvaljujemo na razumijevanju", dodali su iz Eko toplana.