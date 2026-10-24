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Saša Kovačević otkrio šta zamjera Emini Jahović

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24.10.2026 11:02

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Саша Ковачевић
Foto: Youtube/Republika Zabava

Pjevač Saša Kovačević u emisiji "Ami G Show" govorio je o narušenom odnosu s koleginicom Eminom Jahović, s kojom je snimio hit duet "Još ti se nadam".

Kovačević tvrdi da ga je Jahović više puta povrijedila te da ju je smatrao prijateljicom.

"Svakog od kolega poštujem. Dva-tri puta su se desile neke stvari koje nisu kolegijalne, drugarske. To je bilo u prošlosti. Više se prijateljski nije postavila, smatrao sam je prijateljem", rekao je Kovačević.

Dodao je da njihov problem traje godinama i da je morao reagovati.

"Taj naš problem datira odavno, godinama. Moram da se odbranim, da stanem u gard, ovo su normalne stvari u poslu", kazao je.

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Na pitanje je li Jahović bila uz njega tokom karijere, odgovorio je odrečno i dodao da je i to jedan od razloga njihovog razlaza.

"Ljudi se prepucavaju preko medija, ali ja nisam taj tip. Ja bih rekao Emini da smo mi imali neki razgovor, da me je konkretno pitala, pošto mi se i ne čujemo sedam, osam godina već unazad, šta je konkretno problem ako već ne zna, a pretpostavljam i siguran sam da zna. Uvijek možemo popričati, ali neću ja da budem inicijator toga", rekao je Kovačević.

Kovačević ranije nije gostovao ni na Emininom koncertu u Beogradu, a tada je kazao da ima svoje razloge, koje je nazvao "poslovno-privatnim".

Jahović je ranije kazala da ne zna šta je problem između njih, piše Kliks.

"Ja stvarno ne znam šta je to, šta se dešava, šta mu je problem, da li su to mediji, nešto... Ja sam njega zvala za koncert, rekao je da ima isti dan koncert kod kume Ivane Selakov", izjavila je pjevačica.

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Saša Kovačević

Emina Jahović

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