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Zbog prijetnji novinarima uhapšen glavni sekretar Torcide

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24.10.2026 15:21

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Hrvatska policija završila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči da je putem društvene mreže prijetio novinairma i jednom političkom analitičaru, a hrvatski mediji prenijeli su da je uhapšen generalni sekretar navijačke grupe Torcida, Ivan Rinčić.

Osumnjičeni je, prema policijskom saopštenju, 18. oktobra objavio kolaž njihovih fotografija uz tekst koji je policija okvalifikovala kao direktnu prijetnju.

Na Fejsbuk stranici Torcida Split 1950 objavljena je fotografija s naslovom "12 jahača hrvatske apokalipse", na kojoj se nalaze fotografije novinara i političkog analitičara.

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Među prikazanim osobama su novinari Indeksa, 24sata, Telegrama i Slobodne Dalmacije, kao i politički analitičar Žarko Puhovski.

Kako prenosi "Slobodna Dalmacija", uhapšeni je generalni sekretar Torcide Ivan Rinčić.

Rinčić je za sekretara Torcide izabran 2023. godine, a u medijima se pominjao i 2026. godine, nakon masovne tuče navijača Hajduka i Crvene zvezde u blizini tuzlanskog aerodroma, prenio je Indeks.hr.

(Tanjug)

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Tagovi :

Hrvatska

Torcida

hapšenje

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