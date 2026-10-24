Među povrijeđenima i dijete: Pala oplata sa objekta u izgradnji

Autor:ATV redakcija
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Tri osobe povrijeđene su prilikom pada elementa sa objekta u izgradnji, rečeno je iz Operativnog centra MUP-a KS.
Nesreća se dogodila u 13.40 časova u Ulici Džemala Bijedića. Na mjestu događaja u toku je uviđaj.
Prema informacijama federalnih medija, do nesreće je došlo kada je oplata sa zgrade u izgradnji pala na više lica, među kojima i jedno dijete.
(Srna)
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