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Među povrijeđenima i dijete: Pala oplata sa objekta u izgradnji

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24.10.2026 15:46

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Tri osobe povrijeđene su prilikom pada elementa sa objekta u izgradnji, rečeno je iz Operativnog centra MUP-a KS.

Nesreća se dogodila u 13.40 časova u Ulici Džemala Bijedića. Na mjestu događaja u toku je uviđaj.

Prema informacijama federalnih medija, do nesreće je došlo kada je oplata sa zgrade u izgradnji pala na više lica, među kojima i jedno dijete.

(Srna)

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Tagovi :

Sarajevo

povrijeđeni

MUP Kanton Sarajevo

nezgoda

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