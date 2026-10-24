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Maloljetni motociklista bez dozvole udario u automobil, pa u trolejbus

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24.10.2026 12:55

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Удес мотоцикл
Foto: Pexels/Valentin Sarte/Ilustrativna fotografija

Maloljetnik iz Sarajeva zadobio je teške tjelesne povrede opasne po život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak na području sarajevske opštine Novi Grad.

Kako je saopšteno iz MUP-a KS, nesreća se dogodila oko 13:20 sati, a u njoj su učestvovali motocikl, putnički automobil i trolejbus.

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Prema informacijama policije, maloljetnik je upravljao lakim motociklom marke Jamaha iako nije imao položen vozački ispit, odnosno nije stekao pravo na upravljanje motornim vozilom.

Motociklom je prvo udario u zadnji lijevi dio automobila Polo, kojim je upravljala K. H. (1994) iz Sarajeva, nakon čega je došlo do sudara s prednjim dijelom trolejbusa kojim je upravljao A. M. (1997), takođe iz Sarajeva.

Usljed siline sudara maloljetni motociklista zadobio je teške tjelesne povrede opasne po život.

Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS prevezla ga je na Kliniku urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

Nakon pregleda i pružene pomoći upućen je na Kliniku za dječiju ortopediju, gdje je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

O saobraćajnoj nesreći obaviještena je dežurna tužiteljka Kantonalnog tužilaštva KS, koja je izašla na mjesto događaja i rukovodila uviđajem.

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Uviđaj su obavili policijski službenici Odjeljenja za saobraćajne istrage, Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku, uz prisustvo stalnih sudskih vještaka saobraćajne i mašinske struke.

Nadležni organi nastavljaju aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće.

(CrnaHronika)

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Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđen maloljetnik

Motocikl

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