Vijekovima se koristi kao lijek: Evo kako tamjan utiče na zdravlje

Tamjan, aromatična smola drveta bosvelije, vijekovima se koristi u medicini i ritualima. Njegova primjena danas obuhvata ublažavanje simptoma artritisa, astme i bolesti crijeva, ali naučna potvrda za mnoge tvrdnje i dalje nedostaje.

Tamjan, poznat i kao olibanum, potiče od drveta bosvelije, koje raste u sušnim krajevima Indije, Afrike i Bliskog istoka. Njegov prepoznatljiv miris koristi se u crkvenim obredima, aromaterapiji i tradicionalnoj medicini.

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Međutim, uprkos njegovoj dugoj istoriji, mnoge zdravstvene tvrdnje o tamjanu nisu u potpunosti dokazane.

Jedna od najpoznatijih prijmena tamjana je u ublažavanju simptoma artritisa. Smatra se da njegove aktivne supstance, poput bosvelične kiseline, imaju snažna antiinflamatorna svojstva. Studije na ljudima i životinjama pokazale su smanjenje bola i ukočenosti kod osteoartritisa, ali su istraživanja ograničena. Kombinacija tamjana sa drugim suplementima, poput kurkumina, pokazala se kao još efikasnija, prenosi „HealthLine“.

Tamjan se takođe koristi za poboljšanje simptoma astme i zdravlja crijeva. Njegove komponente mogu smanjiti bronhijalne upale i prekomjernu proizvodnju sluzi, dok su neka istraživanja pokazala pozitivne efekte kod sindroma iritabilnog crijeva i ulceroznog kolitisa. Ipak, većina ovih studija uključivala je mali broj učesnika, što zahtijeva dodatna istraživanja.

Zdravlje usne šupljine još je jedno polje gdje tamjan može imati ulogu. Njegova antibakterijska svojstva potencijalno pomažu u prevenciji infekcija desni, ali dokazi su ograničeni na laboratorijske studije i manje kliničke eksperimente.

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Iako postoje tvrdnje da tamjan može pomoći u kontroli dijabetesa ili smanjenju nivoa šećera u krvi, naučni dokazi su nedovoljni. Mnogi od navedenih benefita još uvijek su predmet istraživanja, zbog čega je oprez prilikom upotrebe tamjana neophodan.

Zaključno, tamjan ostaje fascinantan prirodni proizvod sa potencijalnim zdravstvenim koristima, ali nauka tek treba da potvrdi njegovu široku primjenu.

(Novosti)