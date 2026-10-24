Teška nesreća u Hrvatskoj: Jedna osoba poginula, petoro u bolnici

Autor:ATV redakcija
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Muškarac je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu prijepodne na auto-putu A-1 dok je pet osoba iz automobila prevezeno je u Opštu bolnicu Zadar, saopšteno je iz Policijske uprave zadarske.
Nesreća se dogodila oko 9.30 časova, a u njoj je učestvovao jedan putnički automobil.
Na mjesto događaja upućene su hitne službe. Prema prvim informacijama policije, poginuo je muškarac.
Hronika
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Pet osoba prevezeno je vozilima Hitne medicinske pomoći u Opštu bolnicu Zadar radi pružanja ljekarske pomoći.
Stepen njihovih eventualnih povreda nije naveden. Policijski službenici na mjestu nesreće obavljaju uviđaj radi utvrđivanja okolnosti, navodi Fenix.
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