Teška nesreća u Hrvatskoj: Jedna osoba poginula, petoro u bolnici

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Muškarac je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu prijepodne na auto-putu A-1 dok je pet osoba iz automobila prevezeno je u Opštu bolnicu Zadar, saopšteno je iz Policijske uprave zadarske.

Nesreća se dogodila oko 9.30 časova, a u njoj je učestvovao jedan putnički automobil. Na mjesto događaja upućene su hitne službe. Prema prvim informacijama policije, poginuo je muškarac. Hronika Fizički obračun u Doboju, uhapšene četiri osobe Pet osoba prevezeno je vozilima Hitne medicinske pomoći u Opštu bolnicu Zadar radi pružanja ljekarske pomoći. Stepen njihovih eventualnih povreda nije naveden. Policijski službenici na mjestu nesreće obavljaju uviđaj radi utvrđivanja okolnosti, navodi Fenix.

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