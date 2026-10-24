Minić: Narodna skupština je stub očuvanja Srpske

Narodna skupština Republike Srpske je stub očuvanja Srpske kao zakonodavni organ i donosila je sve odluke kojima je Republika Srpska sačuvala suverenitet, ekonomsku snagu i sve što je bitno, izjavio je danas u Palama predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić je istakao da je najbolji primjer napada na Narodnu skupštinu Republike Srpske postupak koji je pred Sudom BiH vođen protiv predsjednika Milorada Dodika zbog toga što je potpisao ukaz o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština.

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"Možete misliti kakav je to napad na Skupštinu i na instituciju predsjednika Republike kada ne postoji nijedna država na zemaljskoj kugli, nijedan društveni i politički sistem u kome odluku koju donese Narodna skupština, predsjednik te države treba da potpiše po Ustavu i da on za to bude kažnjen", rekao je Minić na konferenciji za novinare povodom obilježavanja 35 godina postojanja Narodne skupštine.

Premijer je zahvalio svim poslanicima koji su bili u sazivu 24. oktobra 1991. godine i koji su bili svjesni činjenice da je Srbima bitno da svoj nacionalni korpus identifikuju i ujedine u Skupštinu srpskog naroda BiH, kako je tada i bilo.

On je naveo da su svi poslanici Narodne skupštine, kao i predsjednici Republike Srpske, iznijeli ogroman teret.

"Svi oni su sve vrijeme bili proganjani. O tome dovoljno govori činjenica da smo skoro imali odluku Suda BiH koji je osudio Milorada Dodika kao predsjednika Republike Srpske mimo svih zakona koji vladaju u BiH zato što je potpisao ukaz o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština", podsjetio je Minić.

On je poželio da sjednice Narodne skupštine u budućem periodu budu dostojanstvene i da svi poslanici budu glas srpskog naroda cijele Republike Srpske.

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Narodna skupština Republike Srpske osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu pod prvobitnim nazivom Skupština srpskog naroda u BiH.

Odluku o formiranju donijeli su poslanici srpske nacionalnosti koji su izabrani na višestranačkim izborima u jesen 1990. godine u Skupštinu tadašnje SR BiH.

Ova zakonodavna institucija donijela je istorijske odluke o opstanku srpskog naroda, proglašenju Republike Srpske i prvom Ustavu.

(Srna)