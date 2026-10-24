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Oprez ako putujete u Sloveniju: Stižu nove kamere, kazne idu do 1.200 evra

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24.10.2026 15:34

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Прометан ауто-пут пресјеца бујне шуме под облачним небом у Херфорду, у Њемачкој.
Foto: Oliver Schröder/Pexels

Vozače na auto-putevima u Sloveniji očekuje važna novost. Na nekoliko dionica postavljen je novi sistem kamera koje neće mjeriti trenutnu, nego prosječnu brzinu kretanja.

To znači da dosadašnja praksa usporavanja neposredno ispred kamere i kasnijeg ubrzavanja više neće biti učinkovita za izbjegavanje kazni.

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Novi sistem mjeri prosječnu brzinu

Novi sistem, za razliku od klasičnih radara, ne bilježi brzinu na jednoj tački. Umjesto toga, kamere na početku nadzirane dionice evidentiraju vrijeme ulaska vozila, a drugi set kamera na kraju dionice bilježi vrijeme izlaska. Sistem potom na temelju pređene udaljenosti i utrošenog vremena izračunava prosječnu brzinu.

Na primjer, ako vozilo pređe dionicu dugu deset kilometara za četiri minute, njegova prosječna brzina iznosi 150 km/h. U slučaju da je ograničenje na toj dionici 130 km/h, vozač je u prekršaju, nezavisno od brzine kojom je prošao pored samih kamera. Cilj je podstaći ujednačenu i sigurniju vožnju.

Kazne za prebrzu vožnju do 1.200 evra

Prema podacima slovenačke Kancelarije za mjeriteljstvo, sistem za sekcijski nadzor brzine postavljen je na četiri lokacije. Riječ je o dionicama: A1 Logatec - Vrhnika u smjeru Ljubljane, A2 Ljubljana Brod – Vodice u smjeru Kranja, A2 Grosuplje – Ivančna Gorica u smjeru Novog Mesta te A1 Podmilj – Ločica u smjeru Maribora, na području tunela Trojane.

Kazne za prekoračenje brzine na slovenskim autocestama kreću se od 40 do 1.200 eura, zavisno od težine prekršaja. Prema propisima, kazna za prekoračenje brzine do 10 km/h iznosi 40 evra. Za prekoračenje od 10 do 30 km/h kazna je 80 evra, a za 30 do 40 km/h iznad ograničenja penje se na 160 evra, piše putnikofer.

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Vozači koji prekorače brzinu za 40 do 50 km/h platiće 250 evra. Za prekoračenja veća od 50 km/h kazne su još strože, a za vožnju više od 60 km/h iznad dopuštene brzine predviđena je kazna od 1.200 evra. Uz novčane kazne, za teže prekršaje dodjeljuju se i kazneni bodovi.

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Tagovi :

Slovenija

Auto-put

Prekoračenje brzine

Kazna

brza vožnja na auto-putu

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