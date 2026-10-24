Od 1. novembra novina za putnike iz BiH na hrvatskoj granici

Hrvatska carinska uprava od 1. novembra uvodi digitalnu uslugu eODPP, koja će putnicima omogućiti da prije dolaska na granični prelaz provjere da li za robu koju nose treba platiti carinska davanja i da je unaprijed prijave.

Usluga će biti dostupna i putnicima koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju, preko međunarodnih graničnih prelaza.

Putnici će putem nove usluge moći da provjere podliježe li roba carinskim davanjima, prijave onu koja prelazi propisana oslobođenja i unaprijed obave obračun davanja.

Prijavu će biti moguće podnijeti najranije 120 sati, odnosno pet dana prije dolaska na granični prelaz.

Za korištenje usluge neće biti potrebna registracija niti prijavljivanje korisnika, a biće dostupna na internet stranici e-Carina.

Prethodna prijava ne ukida carinsku kontrolu. Carinski službenici će i dalje prilikom dolaska putnika provjeravati prijavu i robu.

Iz Carinske uprave Hrvatske naglašavaju da uvođenje digitalne usluge ne znači naplatu davanja na svu robu koju putnici unose, već samo na onu za koju su davanja propisana.

Putnici koji iz BiH u Hrvatsku ulaze drumskim putem mogu bez plaćanja davanja u ličnom prtljagu unijeti robu vrijednosti do 300 evra.

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Za d‌jecu mlađu od 15 godina taj iznos je do 150 evra.

Prema navodima Carinske uprave, dozvoljeno je unijeti i: 40 cigareta; litar žestokog pića; četiri litra vina; 16 litara piva.

Osobe mlađe od 17 godina nemaju pravo na oslobođenje od davanja za cigarete i alkohol.

Iz BiH nije dozvoljen unos mesa, mlijeka ni proizvoda od njih, navodi Carinska uprava Hrvatske.

Za stanovnike pograničnog područja važi poseban vrijednosni prag: bez plaćanja davanja dnevno mogu unijeti robu vrijednosti do 40 evra, piše Kliks.