Logo

Od 1. novembra novina za putnike iz BiH na hrvatskoj granici

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.10.2026 13:39

Komentari:

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska
Foto: Tanjug/AP

Hrvatska carinska uprava od 1. novembra uvodi digitalnu uslugu eODPP, koja će putnicima omogućiti da prije dolaska na granični prelaz provjere da li za robu koju nose treba platiti carinska davanja i da je unaprijed prijave.

Usluga će biti dostupna i putnicima koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju, preko međunarodnih graničnih prelaza.

Putnici će putem nove usluge moći da provjere podliježe li roba carinskim davanjima, prijave onu koja prelazi propisana oslobođenja i unaprijed obave obračun davanja.

Prijavu će biti moguće podnijeti najranije 120 sati, odnosno pet dana prije dolaska na granični prelaz.

Za korištenje usluge neće biti potrebna registracija niti prijavljivanje korisnika, a biće dostupna na internet stranici e-Carina.

Prethodna prijava ne ukida carinsku kontrolu. Carinski službenici će i dalje prilikom dolaska putnika provjeravati prijavu i robu.

Iz Carinske uprave Hrvatske naglašavaju da uvođenje digitalne usluge ne znači naplatu davanja na svu robu koju putnici unose, već samo na onu za koju su davanja propisana.

Putnici koji iz BiH u Hrvatsku ulaze drumskim putem mogu bez plaćanja davanja u ličnom prtljagu unijeti robu vrijednosti do 300 evra.

Полиција Хрватска

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj: Jedna osoba poginula, petoro u bolnici

Za d‌jecu mlađu od 15 godina taj iznos je do 150 evra.

Prema navodima Carinske uprave, dozvoljeno je unijeti i: 40 cigareta; litar žestokog pića; četiri litra vina; 16 litara piva.

Osobe mlađe od 17 godina nemaju pravo na oslobođenje od davanja za cigarete i alkohol.

Iz BiH nije dozvoljen unos mesa, mlijeka ni proizvoda od njih, navodi Carinska uprava Hrvatske.

Za stanovnike pograničnog područja važi poseban vrijednosni prag: bez plaćanja davanja dnevno mogu unijeti robu vrijednosti do 40 evra, piše Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Granica sa BiH

Nova pravila na granici

Nova pravila na granicama

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хрватска полиција

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj: Jedna osoba poginula, petoro u bolnici

3 h

0
Инструктор вожње љубио полазницу, па је узнемиравао и након часа

Region

Instruktor vožnje ljubio polaznicu, pa je uznemiravao i nakon časa

18 h

0
Подгорица: Страни радници покушали на силу да уђу у просторије МУП-а

Region

Podgorica: Strani radnici pokušali na silu da uđu u prostorije MUP-a

21 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Djevojka (19) poginula u saobraćajnoj nesreći, druga osoba povrijeđena

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

38

Plata još nije legla, a rata kredita stiže: Evo šta možete da uradite

15

34

Oprez ako putujete u Sloveniju: Stižu nove kamere, kazne idu do 1.200 evra

15

24

Oblaci se ne povlače: Evo šta nas očekuje sutra

15

21

Zbog prijetnji novinarima uhapšen glavni sekretar Torcide

15

04

Beba rođena sa brkovima postala hit na društvenim mrežama (VIDEO)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima