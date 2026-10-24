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Obilježavanje 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske

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24.10.2026 08:01

Komentari:

4
Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

U Palama će danas biti obilježeno 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske. Biće položeni vijenci kod Spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske, dok će u Kulturnom centru Pale biti održana svečana akademija.

Narodna skupština osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu, pod nazivom Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Odluku o njenom formiranju donijeli su srpski poslanici izabrani na prvim višestranačkim izborima 1990. godine.

Osnivanjem Skupštine započet je proces političkog i institucionalnog organizovanja koji je u narednim mjesecima vodio ka proglašenju Republike, donošenju Ustava i izgradnji njenih institucija.

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Tagovi :

nsrs

Narodna skupština Republike Srpske

Pale

svečana akademija

Komentari (4)

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