Obilježavanje 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske

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Foto: ATV

U Palama će danas biti obilježeno 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske. Biće položeni vijenci kod Spomenika "Sabornost" na Trgu stvaralaca Republike Srpske, dok će u Kulturnom centru Pale biti održana svečana akademija.

Narodna skupština osnovana je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu, pod nazivom Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Odluku o njenom formiranju donijeli su srpski poslanici izabrani na prvim višestranačkim izborima 1990. godine. Osnivanjem Skupštine započet je proces političkog i institucionalnog organizovanja koji je u narednim mjesecima vodio ka proglašenju Republike, donošenju Ustava i izgradnji njenih institucija.

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