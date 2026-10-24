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Napad na rusku Orlovsku oblast, poginule tri osobe

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24.10.2026 10:58

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Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Foto: Tanjug/AP

Tri osobe su poginule u napadu ukrajinske vojske na rusku Orlovsku oblast, rekao je guverner Andrej Kličkov.

"Sa dubokim žaljenjem moram da kažem da su pronađena tri tijela tokom raščišćavanja ruševina", rekao je Kličkov na "Maksu".

On je dodao da su u napad bile uključene rakete proizvedene u zemljama NATO-a, prenosi Rojters.

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Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Ukrajina

Napad

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