Napad na rusku Orlovsku oblast, poginule tri osobe

Autor:ATV redakcija
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Tri osobe su poginule u napadu ukrajinske vojske na rusku Orlovsku oblast, rekao je guverner Andrej Kličkov.
"Sa dubokim žaljenjem moram da kažem da su pronađena tri tijela tokom raščišćavanja ruševina", rekao je Kličkov na "Maksu".
On je dodao da su u napad bile uključene rakete proizvedene u zemljama NATO-a, prenosi Rojters.
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