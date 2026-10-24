Koliko košta zimovanje na najpopularnijim planinama?

Dok jedni već gledaju gdje će ove zime na stazu, drugi prvo računaju koliko će ih koštati sedam dana odmora.

Ski-pas, smještaj, hrana, prevoz i iznajmljivanje opreme brzo naprave ozbiljan račun, pa izbor destinacije može da napravi veliku razliku u kućnom budžetu.

Stara planina se izdvaja kao jedna od najpovoljnijih domaćih opcija: sedmodnevni ski-pas za odrasle košta 15.750 dinara, uz novembarski popust od 15 odsto. Za sedam dana skijanja tamo treba planirati oko 60.000 do 90.000 dinara, u zavisnosti od smještaja, hrane i opreme.

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Kopaonik je skuplji: sedmodnevna karta za odrasle iznosi 29.000 do 30.000 dinara, a i smještaj značajno podiže ukupnu cijenu odmora. U inostranstvu se kao opcije izdvajaju Bugarska i Jahorina, ali konačan trošak zavisi od termina i rezervacije.

Dobra vijest za sezonu 2026/2027. jeste da su cijene ski-karti na mnogima omiljenom Kopaoniku ostale na prošlogodišnjem nivou, dok se među povoljnijim domaćim opcijama izdvaja Stara planina, koju svake godine posjećuje sve veći broj skijaša.

Stara planina je među najpovoljnijim opcijama u Srbiji

Ako je cilj da se skija, a da se ne potroši čitava ušteđevina, Stara planina vrijedi da bude među prvim destinacijama koje ćete razmotriti. Prema objavljenom cjenovniku za sezonu 2026/2027, sedmodnevni ski-pas za odrasle košta 15.750 dinara u većem dijelu sezone, odnosno 16.200 dinara u najskupljim terminima oko novogodišnjih praznika i sredinom februara, što je osjetno manje od cijene na Kopaoniku.

Dodatna ušteda moguća je ako se karta kupi u pretprodaji. Prema objavljenim uslovima, na Staroj planini predviđen je popust od 15 odsto za kupovinu tokom novembra, što sedmodnevni ski-pas u glavnom dijelu sezone spušta na oko 13.388 dinara.

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Stara planina mogla bi zato ove zime da bude pravi hit među ljubiteljima skijanja, posebno među onima koji žele da spoje kvalitetne staze, prelijepu prirodu i nešto drugačiji zimski odmor. Za razliku od manjih skijališta koja su uglavnom namijenjena početnicima i rekreativcima, ovaj planinski centar ima raznovrsnije terene, uključujući staze koje mogu da odgovaraju i iskusnijim skijašima.

Upravo zbog toga mogla bi da privuče one koji traže više od nekoliko spustova i žele da provedu nekoliko dana na snijegu. Dodatni adut su planinski pejzaži i osjećaj da ste daleko od gradske gužve, dok Stara planina ostaje zanimljiva i porodicama koje žele zimski odmor u Srbiji.

Koliko novca treba za sedam dana skijanja na Staroj planini?

Za sedmodnevni odmor na Staroj planini, za jednu odraslu osobu koja dijeli apartman sa još jednom osobom, razumno je planirati oko 60.000 do 90.000 dinara, uz štedljiviji izbor smještaja i hrane. Ovo je naša okvirna računica, a ne zvanična prosječna cijena paketa u koju treba uračunati ski-pas, dio troškova smještaja, hranu, put i eventualno iznajmljivanje opreme. Ako putujete sami, birate hotel ili iznajmljujete skije i pancerice, imajte u vidu da račun može biti znatno veći.

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Najveća razlika nastaje kod smještaja i opreme. Ko ima sopstvene skije i može da sprema dio obroka u apartmanu, lakše će se uklopiti u niži budžet. Porodice treba da računaju ukupne troškove za sve članove, a ne samo cijenu jedne ski-karte. Prije rezervacije važno je provjeriti i udaljenost smještaja od staza, jer jeftinije noćenje može da znači dodatni prevoz svakog dana.

Kopaonik je popularan, ali traži veći budžet

Kopaonik ostaje jedna od najpoznatijih domaćih destinacija, ali ski-pas je skuplji nego na Staroj planini. Za odrasle sedmodnevna karta u srednjem dijelu sezone košta 29.000 dinara, a u najskupljim terminima 30.000 dinara. Šestodnevna karta, koja je čest izbor za sedam noćenja, iznosi od 24.900 do 27.100 dinara, u zavisnosti od datuma.

Smještaj može dodatno da promijeni računicu. U objavljenom cjenovniku jednog smještaja u centru Kopaonika, sedmodnevni najam studija za do tri osobe kreće se od 66.000 do 71.000 dinara u pojedinim terminima, dok su veći apartmani skuplji.

Mnogi ljubitelji skijanja zbog visokih troškova odustaju od Kopaonika i okreću se povoljnijim planinskim centrima. Kada se saberu ski-pas, smještaj, hrana, prevoz i iznajmljivanje opreme, nekoliko dana na najpoznatijoj srpskoj planini može ozbiljno da optereti kućni budžet, naročito ako na skijanje ide cijela porodica.

Na Divčibarama cijene niske, ali nisu za profesionalne skijaše

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Prošle zimske sezone Divčibare su bile među povoljnijim opcijama za skijanje u Srbiji, pa je na stazi Crni vrh sedmodnevni ski-pas za odrasle koštao 11.500 dinara, dok je dnevna karta iznosila 2.400 dinara radnim danima, odnosno 2.900 dinara vikendom, praznicima i tokom raspusta. Za djecu je sedmodnevni ski-pas koštao 9.250 dinara radnim danima, a dnevna karta 1.900 dinara.

Što se smještaja tiče, apartmani se mogu naći po cijeni već od oko 40 evra za noć, ali ko želi malo više komfora trebalo bi da izdvoji otprilike duplo više.

Nažalost, iako nam ove cijene lijepo zvuče, Divčibare jesu odličan izbor za početnike, porodice sa djecom i rekreativce koji žele da nauče da skijaju ili da provedu nekoliko dana na snijegu, ali nisu destinacija koja može u potpunosti da zadovolji potrebe profesionalnih skijaša.

Tamo su staze uglavnom namijenjene početnicima i skijašima srednjeg nivoa, pa oni koji traže duge, zahtjevne spustove, strme dionice i ozbiljnije izazove neće imati toliko mogućnosti kao u velikim skijaškim centrima.

A gdje je najpovoljnije van Srbije?

Kada je riječ o skijanju u inostranstvu, među destinacijama koje vrijedi uzeti u obzir su Bugarska i Bosna i Hercegovina. Bugarska se često izdvaja po nižim troškovima hrane i smještaja u odnosu na poznate alpske centre, a među skijalištima su Bansko, Borovec i Pamporovo.

Za Bansko još nije objavljen cjenovnik, ali prošle zimske sezone, 2025/2026, šestodnevni ski-pas za odrasle koštao je oko 341 evro, odnosno približno 40.000 dinara, dok je jednodnevna karta iznosila 59 evra, oko 6.900 dinara. Kada je riječ o smještaju, za sedam noćenja u apartmanu koji dijele dvije osobe okvirno treba izdvojiti od 300 do 650 evra po osobi, u zavisnosti od termina, lokacije i opremljenosti apartmana.

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Prošle zimske sezone šestodnevni ski-pas za odrasle u Borovecu, jednom od poznatijih bugarskih skijališta, koštao je 279 evra, odnosno oko 32.700 dinara, dok je jednodnevna karta iznosila 54 evra, oko 6.300 dinara. Kada je riječ o smještaju, sedam noćenja u apartmanu za dvije osobe okvirno košta od 536 do 714 evra za cijeli apartman.

U Pamporovu, takođe u Bugarskoj, šestodnevni ski-pas za odrasle u pretprodaji za sezonu 2025/2026 koštao je oko 262 evra, odnosno približno 30.700 dinara, dok je redovna jednodnevna karta iznosila oko 53 evra, odnosno oko 6.200 dinara. Za smještaj treba planirati okvirno od 350 do 650 evra za sedam noćenja u apartmanu za dvije osobe.

Jahorina: ski-pas znatno povoljniji nego u Bugarskoj

Ko želi da skija u regionu, može da razmotri i Jahorinu u Bosni i Hercegovini. Zvanični cjenovnik za sezonu 2026/2027 navodi da sedmodnevni ski-pas za odrasle košta 220 evra, odnosno približno 25.800 dinara.

Kada je riječ o smještaju, studio apartman za dvije osobe može okvirno da se nađe za oko 35 evra po noćenju, odnosno oko 245 evra za sedam noći, što je približno 28.700 dinara po osobi ako trošak dijele dvije osobe. Veći apartmani i smještaj u najtraženijim terminima su skuplji, pa za sedam noćenja treba planirati i više od 500 evra po osobi, u zavisnosti od standarda i lokacije.

Kako da vam skijanje bude jeftinije?

Imajte u vidu da, bez obzira na lokaciju, najveća ušteda često dolazi od izbora termina. Novogodišnji praznici i drugi periodi velike potražnje mogu da podignu cijenu smještaja, dok ranija rezervacija i boravak van najtraženijih datuma mogu da olakšaju računicu. Na Staroj planini najavljen je novembarski popust na ski-pas, pa vrijedi provjeriti da li se uklapate u uslove akcije.

Drugi način da se smanji trošak jeste da se putuje u društvu i dijeli apartman, kao i da se unaprijed provjeri cijena iznajmljivanja skija, pancerica i kacige. Ako opremu već imate, taj dio budžeta otpada, a ako je iznajmljujete za više dana, provjerite da li postoji povoljniji paket. I ne zaboravite trošak obroka na stazi, koji tokom sedam dana može da bude značajan.

Da zaključimo, ako vam je glavni cilj povoljnije skijanje u Srbiji, Stara planina je jedna od prvih opcija koju bi trebalo da razmotrite. Za put u inostranstvo vrijedi uporediti Bugarsku i Jahorinu, ali tek kada saberete ski-pas, smještaj, prevoz, hranu i opremu za tačan termin. Najjeftinija destinacija nije nužno ona sa najnižom cijenom ski-karte, već ona kod koje se cijeli odmor uklapa u vaš budžet, prenosi Kurir.