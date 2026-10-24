Ubijen bugarski biznismen i bivši poslanik Slavi Binev: Uhapšene tri osobe

Bugarski biznismen Slavi Binev, bivši poslanik u Evropskom parlamentu i narodni poslanik, ubijen je danas u svojoj kući u Sofiji, a policija je uhapsila tri osumnjičene osobe, saopštila je Generalna direkcija Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske.

Kako je navela Uprava unutrašnjih poslova za grad Sofiju (SDVR), poziv je primljen nešto prije 10.30 časova po lokalnom vremenu, a Hitna pomoć stigla je za sedam minuta, ali medicinsko osoblje moglo je samo da konstatuje smrt, prenijele su bugarske "Novinite".

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Prema navodima televizije NOVA, ubistvo je prijavio radnik zaposlen u kući Bineva.

On je izjavio da su "neke osobe došle u kuću", nakon čega su se čuli pucnji, a kada je otišao da provjeri šta se dešava, zatekao je Bineva mrtvog.

Nakon ubistva, privedene su tri osobe, od kojih dvije imaju imena turskog porijekla, dok jedna osoba posjeduje bugarsku ličnu kartu, saopštio je glavni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Ljubomir Nikolov.

Tokom hapšenja pronađena su dva komada oružja, a policija navodi da je jedno vjerovatno izbačeno neposredno prije zaustavljanja automobila, u pokušaju da se sakrije, dok je drugo pronađeno u torbi koja je pripadala jednom od putnika u vozilu, prenio je bugarski Juronjuz.

"Pretpostavljamo da je motiv ubistva, mada je još uvijek rano za komentare, neki neraščišćen finansijski odnos", izjavili su istaržioci. Uhapšeni se bave građevinarstvom i grade dva kompleksa u Sofiji.

U ovom trenutku nije, međutim, utvrđen nikakav poslovni odnos između njih i žrtve, niti postoje podaci o vezi između Bineva i kompanije koja izvodi građevinske radove, napominje bugarski Juronjuz.

Prema navodima bugarskih medija, osumnjičeni su navodno često posjećivali Bineva i nisu skrivali lica prilikom dolaska na navedenu adresu niti prilikom odlaska.

Glavna pretpostavka je da je zločin posljedica neraščišćenih finansijskih odnosa, a direktor direkcija MUP-a za Sofiju Nikolaj Peltekov naveo je da ovaj događaj ne može da bude okarakterisan kao "naručeno ubistvo".

Binev je poznat po svojim aktivnostima u sportu, biznisu i politici. Tokom godina, bio je takmičar u tekvondou i trener, preduzetnik, poslanik u Evropskom parlamentu i narodni poslanik.

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Ovo je drugo ubistvo koje je privuklo veliku pažnju javnosti u Bugarskoj u posljednjih mjesec dana, podsjećaju "Novinite2. Biznismen i suvlasnik kompanije "PIMK" i fudbalskog kluba Botev, Ilijan Filipov, ubijen je 30. septembra vatrenim oružjem ispred svoje kuće.

(Tanjug)