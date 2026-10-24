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Oprez prilikom brisanja fotografija na telefonu: Jedan korak može sve uništiti

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24.10.2026 17:05

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mobilni telefon mobitel
Foto: Pexel/ Anna Shvets

Telefon javlja da je memorija skoro puna, pa otvarate fotografije i počinjete brisati stare snimke.

Računate da su već sačuvane u oblaku i da ćete ih tamo pronaći kada zatrebaju.

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Međutim, ishod zavisi od aplikacije i opcije koju izaberete: običnim brisanjem možete ukloniti i fotografiju sačuvanu na nalogu.

Gugl u svojim uputstvima upozorava da brisanje iz aplikacije Gugl fotografije uklanja i kopiju na uređaju. Ako je fotografija bekapovana, brisanje se odražava i na drugim uređajima na kojima je uključeno bekapovanje. Zato premještanje u otpad nije način da se ukloni samo lokalna kopija, a ona u oblaku sačuva.

Za oslobađanje memorije telefona Gugl fotografije imaju posebnu opciju „Oslobodi prostor na ovom uređaju”. Ona uklanja lokalne kopije fotografija i video zapisa koji su već bekapovani. Na Androidu se nalazi u meniju koji se otvara dodirom na profilnu sliku ili inicijale naloga. Aplikacija zatim prikazuje koliko prostora može biti oslobođeno.

Prije toga treba provjeriti da li je prenos zaista završen i da li koristite odgovarajući Gugl nalog. Sama činjenica da je bekapovanje uključeno ne znači da je svaka nova fotografija već prenijeta. U aplikaciji proverite status bekapovanja, a kod važnih snimaka i podatke o pojedinačnoj fotografiji.

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Nakon uklanjanja lokalnih kopija, fotografije ostaju dostupne u Gugl fotografijama i na njihovoj internet stranici. Međutim, više ih nećete nužno vidjeti u ugrađenoj galeriji telefona, a za pregled uklonjenih snimaka biće potrebna internet veza. Tako oslobađate prostor na telefonu, dok fotografije ostaju sačuvane na Gugl nalogu.

Sličan oprez potreban je korisnicima Ajfona sa uključenim Klaud fotografijama. Epl navodi da se fotografija obrisana na jednom uređaju briše svuda gdje se koristi ista Klaud kolekcija fotografija. Ta usluga održava kolekciju usklađenom među uređajima, a fotografije iz nje se ne dupliraju u posebnoj iCloud bekap kopiji uređaja.

Za uštedu prostora na Ajfonu postoji opcija optimizacije memorije. Uređaj tada zadržava verzije koje zauzimaju manje prostora, dok originalne fotografije i video zapisi ostaju na Klaudu. Opcija se nalazi u podešavanjima Klaud fotografija, a izgled menija zavisi od verzije sistema.

Ako ste fotografije već slučajno obrisali, odmah provjerite Otpad odnosno folder Nedavno obrisano. Epl omogućava oporavak iz tog foldera tokom 30 dana. Kod Gugl fotografija takođe provjerite otpad prije bilo kakvog daljeg čišćenja; trajno obrisane stavke ne mogu se vratiti njihovom uobičajenom funkcijom oporavka.

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Za posebno važne fotografije korisno je čuvati dodatnu kopiju na računaru ili eksternom disku. Prije većeg čišćenja provjerite možete li je otvoriti i pregledati. Tako porodične uspomene neće zavisiti od jednog naloga i jednog pogrešnog dodira.

(Blic)

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