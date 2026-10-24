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Tijelo pronađeno u barakama: Sumnja se da je osoba preminula znatno ranije

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24.10.2026 17:06

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

U beogradskom naselju Medaković pronađeno je tijelo za sada neidentifikovane osobe, saznaje se nezvanično.

Prema prvim informacijama, tijelo je pronađeno u barakama u ovom dijelu Beograda, a postoji sumnja da je osoba preminula znatno ranije.

U ovom trenutku nije poznat identitet preminule osobe, kao ni tačno vrijeme i uzrok smrti.

Takođe, nema potvrđenih informacija o tome da li postoje okolnosti koje bi ukazivale na nasilnu smrt.

Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog slučaja, prenosi Kurir.

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