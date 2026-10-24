Tijelo pronađeno u barakama: Sumnja se da je osoba preminula znatno ranije

Autor:ATV redakcija
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U beogradskom naselju Medaković pronađeno je tijelo za sada neidentifikovane osobe, saznaje se nezvanično.
Prema prvim informacijama, tijelo je pronađeno u barakama u ovom dijelu Beograda, a postoji sumnja da je osoba preminula znatno ranije.
U ovom trenutku nije poznat identitet preminule osobe, kao ni tačno vrijeme i uzrok smrti.
Takođe, nema potvrđenih informacija o tome da li postoje okolnosti koje bi ukazivale na nasilnu smrt.
Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog slučaja, prenosi Kurir.
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