Tijelo pronađeno u barakama: Sumnja se da je osoba preminula znatno ranije

U beogradskom naselju Medaković pronađeno je tijelo za sada neidentifikovane osobe, saznaje se nezvanično.

Prema prvim informacijama, tijelo je pronađeno u barakama u ovom dijelu Beograda, a postoji sumnja da je osoba preminula znatno ranije.

U ovom trenutku nije poznat identitet preminule osobe, kao ni tačno vrijeme i uzrok smrti.

Takođe, nema potvrđenih informacija o tome da li postoje okolnosti koje bi ukazivale na nasilnu smrt.

Očekuje se da nadležni organi utvrde sve okolnosti ovog slučaja, prenosi Kurir.