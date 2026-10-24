U Srbiji na snazi izborna tišina

Autor:ATV redakcija
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U Srbiji je na snazi izborna tišina uoči sutrašnjih vanrednih parlamementarnih izbora.
Na izborima učestvuje 18 lista, a pravo glasa ima šest miliona i 450 hiljada birača, koji će birati 250 poslanika Narodne skupštine.
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Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će policija očuvati javni red i mir, i na izborni dan, i u periodu poslije izbora, naglasivši da se izbori u Srbiji ne održavaju ni prvi, ni posljednji put.
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