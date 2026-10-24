U Srbiji na snazi izborna tišina

U Srbiji je na snazi izborna tišina uoči sutrašnjih vanrednih parlamementarnih izbora.

Na izborima učestvuje 18 lista, a pravo glasa ima šest miliona i 450 hiljada birača, koji će birati 250 poslanika Narodne skupštine.

Republika Srpska Obilježavanje 35 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će policija očuvati javni red i mir, i na izborni dan, i u periodu poslije izbora, naglasivši da se izbori u Srbiji ne održavaju ni prvi, ni posljednji put.