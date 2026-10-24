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Prijetio komšiji ispred marketa, pa mu policija pronašla pištolj

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24.10.2026 17:20

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj postupali su po prijavi Z. V., koji je naveo da mu je komšija S. S., dok se nalazio u svom vozilu ispred jednog marketa, uputio prijetnje, prišao vozilu i kroz otvoren prozor ga rukom uhvatio za odjeću, nakon čega je Z. V. pokrenuo vozilo i udaljio se sa lica mjesta.

Nakon prikupljenih obavještenja, policijski službenici su S. S. lišili slobode zbog sumnje da je počinio prekršaj iz člana 8 Zakona o javnom redu i miru.

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„Po okončanju prekršajnog postupka pred Sudom za prekršaje u Ulcinju, policijski službenici su, u okviru preventivnih aktivnosti, inicirali izdavanje naredbi za pretres objekata koje koriste S. S. i Z. V. Postupajući po izdatim naredbama, policijski službenici su kod S. S. pronašli i privremeno oduzeli pištolj marke „Nagant“, kalibra 7,65 mm, za koji imenovani ne posjeduje odgovarajuću dozvolu. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio preduzimanje odgovarajućih vještačenja, nakon čega će se izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela“, navode u Upravi policije.

(RTCG)

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Crna Gora

prijetnja

pištolj

Ulcinj

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