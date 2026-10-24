Prijetio komšiji ispred marketa, pa mu policija pronašla pištolj

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj postupali su po prijavi Z. V., koji je naveo da mu je komšija S. S., dok se nalazio u svom vozilu ispred jednog marketa, uputio prijetnje, prišao vozilu i kroz otvoren prozor ga rukom uhvatio za odjeću, nakon čega je Z. V. pokrenuo vozilo i udaljio se sa lica mjesta.

Nakon prikupljenih obavještenja, policijski službenici su S. S. lišili slobode zbog sumnje da je počinio prekršaj iz člana 8 Zakona o javnom redu i miru.

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„Po okončanju prekršajnog postupka pred Sudom za prekršaje u Ulcinju, policijski službenici su, u okviru preventivnih aktivnosti, inicirali izdavanje naredbi za pretres objekata koje koriste S. S. i Z. V. Postupajući po izdatim naredbama, policijski službenici su kod S. S. pronašli i privremeno oduzeli pištolj marke „Nagant“, kalibra 7,65 mm, za koji imenovani ne posjeduje odgovarajuću dozvolu. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio preduzimanje odgovarajućih vještačenja, nakon čega će se izjasniti o eventualnoj pravnoj kvalifikaciji djela“, navode u Upravi policije.

(RTCG)