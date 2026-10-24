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Merc: Evropljani gube povjerenje u politiku EU

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24.10.2026 18:09

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Мерц: Европљани губе повјерење у политику ЕУ
Foto: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da Evropljani gube povjerenje u politiku Evropske unije.

"Nazovimo stvari pravim imenom. Mnogi ljudi više ne vjeruju ovoj evropskoj politici, ovoj EU", rekao je Merc na kongresu Hrišćansko-socijalne unije (CSU) u Bavarskoj.

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On je dodao da se evropske nacije, uključujući Njemačku, trenutno suočavaju sa "zaista velikim izazovima", situacijom koja zahtijeva od rukovodstva EU da krene ka konkretnim akcijama.

"Ljudi moraju da vrate povjerenje. I ne možemo se jednostavno ograničiti na opširne opise ovih problema. Moramo ih riješiti", istakao je Merc.

Francuski poslanik Evropskog parlamenta Tijeri Marijani rekao je za RIA Novosti da među građanima evropskih zemalja raste umor zbog produžene podrške Ukrajini.

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"To je uzrokovano rastućim računima, stagnirajućom platom, kolapsom javnih službi i rasipanjem sredstava, što, umjesto finansiranja evropske ekonomije, podstiče korupciju velikih razmjera u Ukrajini", rekao je on.

(Srna)

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Tagovi :

Fridrih Merc

Evropa

Evropska unija

Protesti u Evropi

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