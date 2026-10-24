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Na ulicama Pariza najmanje 110.000 ljudi: Nemiri u više gradova

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24.10.2026 18:24

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Демонстранти марширају током протеста против раста трошкова живота у Паризу, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Thibault Camus

Najmanje 110.000 ljudi okupilo se na protestima u Parizu, a policija je izvršila 3.000 provjera i uhapsila 65 demonstranata, izvjestio je BFMTV, pozivajući se na parisku policijsku prefekturu.

BFMTV navodi da je među uhapšenima šest maljoletnika. Međutim, policija tvrdi da su demonstracije trenutno "mirne", a da je prednji dio marša stigao do kvarta Port de Vensen.

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"Za sada je situacija prilično pod kontrolom, osim nekih pokušaja blokiranja periferije, koje smo zaustavili", rekao je zamjenik direktora pariske policije za javni red Olivije Burd.

Za to vrijeme demonstranti u Bordou, na jugozapadu Francuske, počeli su da bacaju projektile na policiju i postavljaju barikade na Trgu Burze.

Prefektura Žironda upozorila je ljude da izbjegavaju to područje.

U međuvremenu, policija je ispalila suzavac na demonstrante u gradu Grenoblu nakon što su grupe demonstranata razbile izloge nekih banaka i agencija za nekretnine. Demonstranti su takođe bacali razne projektile na snage reda.

U zapadnom gradu Nantu policija je uhapsila je najmanje šest osoba nakon izvještaja o vandalizmu i pljački, objavio je portal "Baha".

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Prefekt regiona Loara i Atlantska Loara ranije je preporučio stanovnicima da izbjegavaju centar grada zbog "kontinuiranih neprijavljenih okupljanja".

Ranije danas, snage za sprovođenje zakona ispalile su suzavac i koristile vodene topove kada su demonstranti pokušali da probiju ograđen zonu nedozvoljenog skupa.

(Srna)

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Tagovi :

Francuska

Pariz

protesti u Francuskoj

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