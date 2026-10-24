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Policija u Splitu prekinula koncert beogradskog benda

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24.10.2026 17:24

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Foto: Suvan Chowdhury/Pexels

Koncert beogradskog tribjut benda EKV Krug prekinut je u splitskom baru "BackBar Plan B" jer četiri člana benda nisu imala potrebne potvrde za rad stranih državljana.

Policija ih je pozvala da pođu s njenim službenicima u stanicu radi daljeg postupanja, ali navodi da nisu privedeni, prenose danas hrvatski mediji.

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Splitska policija saopštila je da je sinoć oko 23.30 obavila provjeru u lokalu, nakon informacije da se tamo održava muzički nastup bez potrebne dokumentacije.

Članovi sastava nisu privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku stanicu radi daljeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili", rekli su iz policije za Dalmatinski portal.

Prekid koncerta potvrdili su i iz "BackBara Plan B", navodeći da do njega došlo zbog nedostatka potrebnih dozvola. Ocijenili su da je riječ o proceduralnoj grešci i izvinili se posjetiocima zbog neprijatnosti, uz objašnjenje da su se do posljednjeg trenutka nadali da će dokumentacija stići.

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EKV Krug je beogradski tribjut bend osnovan 2006. godine, koji izvodi pjesme grupe Ekatarina Velika. U sastavu su i bivši članovi originalne postave, među kojima su bubnjar Marko Milivojević i basista Dragiša Uskoković.

(Telegraf.rs)

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Hrvatska

prekinut koncert

Policija

Split

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