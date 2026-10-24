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Kako riješiti problem suvog vazduha tokom zime bez skupog ovlaživača

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24.10.2026 17:39

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sušenje odjeće savjeti žica za veš štrik
Foto: Pexel/ Ron Lach

Suv vazduh dovodi do osjećaja neprijatnosti u grlu i nosu, suve kože i ispucalih usana, a smeta i biljkama, može da remeti san. Najbolje i najjednostavnije rješenje za to je ovlaživač vazduha, ali ako ga nemate postoje, ipak, jednostavni načini da popravite situaciju i da vazduh ne bude toliko suv.

U pitanju su svakodnevne navike kojima se povećava količina vlage u vazduhu i ublažava osjećaj suvoće, ali je važno pronaći pravu mjeru, jer ni previše vlage nije dobro za zdravlje i prostor u kojem živite.

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Oprez prilikom brisanja fotografija na telefonu: Jedan korak može sve uništiti

1. Stavite posudu s vodom blizu radijatora.

Vodite računa o tome da činijica s vodom bude postavljena stabilno i bezbjedno, a ona će onda postepeno isparavati i blago povećavati vlažnost vazduha.

2. Sušite veš unutra, ali umjereno

Dok se veš suši, voda iz tkanine isparava i oslobađa vlagu u vazduh, što može da bude korisno u hladnim danima, ali ne pretjerujte. Ako primjetite kondenzaciju na prozorima ili tragove buđi, bolje je da preskočite ovaj trik.

3. Provjetravajte kratko i izbjegavajte pregrijavanje

Ako je redovno, kratko provjetravanje pomaže da se osvježi vazduh u kući, dok umjereno grijanje sprečava prekomjerno zgrijavanje prostorija, pa će samim tim unutra biti mnogo prijatnije.

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Radi se u tome da vazduh nakon zagrijavanja može da bude veoma suv, pa samo provjetravanje neće riješiti problem, pa je bolje u startu spriječiti problem tako što nećete pregrijati stan.

(Superžena)

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Tagovi :

suv vazduh

zima

grijanje

Sušenje veša

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