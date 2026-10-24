Kako riješiti problem suvog vazduha tokom zime bez skupog ovlaživača

Autor:ATV redakcija
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Suv vazduh dovodi do osjećaja neprijatnosti u grlu i nosu, suve kože i ispucalih usana, a smeta i biljkama, može da remeti san. Najbolje i najjednostavnije rješenje za to je ovlaživač vazduha, ali ako ga nemate postoje, ipak, jednostavni načini da popravite situaciju i da vazduh ne bude toliko suv.
U pitanju su svakodnevne navike kojima se povećava količina vlage u vazduhu i ublažava osjećaj suvoće, ali je važno pronaći pravu mjeru, jer ni previše vlage nije dobro za zdravlje i prostor u kojem živite.
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Vodite računa o tome da činijica s vodom bude postavljena stabilno i bezbjedno, a ona će onda postepeno isparavati i blago povećavati vlažnost vazduha.
Dok se veš suši, voda iz tkanine isparava i oslobađa vlagu u vazduh, što može da bude korisno u hladnim danima, ali ne pretjerujte. Ako primjetite kondenzaciju na prozorima ili tragove buđi, bolje je da preskočite ovaj trik.
Ako je redovno, kratko provjetravanje pomaže da se osvježi vazduh u kući, dok umjereno grijanje sprečava prekomjerno zgrijavanje prostorija, pa će samim tim unutra biti mnogo prijatnije.
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Radi se u tome da vazduh nakon zagrijavanja može da bude veoma suv, pa samo provjetravanje neće riješiti problem, pa je bolje u startu spriječiti problem tako što nećete pregrijati stan.
(Superžena)
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