Jevgenij Pašutin za ATV: "Ruska košarka ima budućnost, nova generacija dolazi"

Strateg ruskog tima je iskusni stručnjak Jevgenij Pašutin koji je za ATV govorio o brojnim temama.

"Bila je sjajna organizacija ovdje. Mislim da je srpska košarka jedna od najboljih u Evropi, kao i srpska škola košarke i timovi. Znali smo koliko je teško igrati u gostima, Igokea je danas pokazala želju, imali su visoke procente šuta i kvalitet. Primorali su nas da igramo fizički jaku utakmicu i odbranu u prvoj četvrtini. Tokom druge smo pronašli način da se prilagodimo, ali mislim da nismo bili dovoljno mobilni, defanzivno nismo kontrolisali skok i Igokea je imala dosta otvorenih šuteva. Teško je pobijediti kada primite stotinu poena i gubite u skokovima. Mislim da je takmičenje poput Vinlajn Basket kupa na veoma visokom nivou. Prošle godine je održano prvi put, bilo je veoma uzbudljivo. Mi smo uspjeli da dođemo do fajnal-fora i bilo je to veliko slavlje i veliki uspjeh za Parmu jer smo izbacili Lokomotivu Kubanj. Ove godine je još teže. Igokea, Zenit, CSKA. Imamo tešku grupu i svaka utakmica je kao finale. Mislim da je, takođe, sve veoma dobro organizovano, dosta je dobrih stvari poput poznatih muzičara, umjetnika iz Rusije koji dolaze, tako da je veoma dobro organizovano. Takođe, hvala srpskim timovima, FMP i Igokea su pristali da učestvuju u Basket kupu. To je veoma važno za Rusiju sada, pogotovo zato što ne igramo međunarodna takmičenja. Zato to zaista cijenimo. Košarkaški, Parma ima veoma talentovan tim, ali moramo da se držimo zajedno, da se razumijemo i da igramo jedni za druge", rekao je Pašutin.

Reprezentacije Rusije i klubovi i dalje ne mogu da učestvuju na međunarodnim takmičenjima, a Pašutin smatra da je ovo pravi trenutak za razvoj mladih igrača.

"Mislim da je ovo trenutak za mlade momke i novu generaciju da se razvije. Zoran Lukić je selektor reprezentacije i sada imaju novi prozor i novi kamp na kojem treniraju mlade igrače. Ne samo mlade, nego svi talentovani momci iz Rusije mogu da dođu i da učestvuju i igraju prijateljske utakmice. Mislim da je ovo dobro vrijeme za njihov razvoj, nadam se da će se Rusija, kada se sve ovo završi, vratiti na Olimpijske igre i u evropsku košarku. Možemo da izvedemo novu generaciju. Svi klubovi sada, Parma, Lokomotiv, Zenit, CSKA...mi imamo našu akademiju, kako prošle tako i ove godine. Nova generacija dolazi i radi. Nije lako, moramo da napravimo rezultate i razvijamo mlade igrače, ali radimo na tome, svi ruski klubovi rade na tome. Cijenim to" kaže Pašutin.

U trenerskoj karijeri vodio je CSKA, bio selektor reprezentacije Rusije, ali postigao i sjajne rezultate u Lokomotivi Kubanj. Ipak, za najbolji trenutak izabrao je aktuelni, na klupi Parme.

"Mislim da je najbolji trenutak ove godine. Respektujem sve klubove, sve organizacije i cijenim sada sve u Parmi jako puno. Želimo zajedno, cijeli stručni štab i ja, da donesemo neke sjajne rezultate za Parma region, jer ovaj region zaista voli košarku i imaju veliku tradiciju. Ural, sjećate se, Ural je bio šampion i učestvovao u Evroligi. Mislim da možemo to da uradimo i pozvali smo sve momke da se bore za Top 4 u Rusiji. Nije lako, bili smo peti prošle godine. Borimo se, ali kako da kažem, dobijemo ciljeve od našeg predsjednika Sergeja Boguslavskog i uprave i idemo ka njima. Trenutno, gradimo tim da budemo među četiri najbolje ekipe, što nije lako. Svaka utakmica je kao ova, veoma teška, snažna i mi želimo da budemo jaki. Radimo sve što je do nas, od igrača do trenera, da se borimo za ove ciljeve", poručio je Pašutin.