Stara srpska vodenica krije jezivu tajnu? "Ko u njoj zanoći, možda neće dočekati jutro"

Skrivena među drvećem, daleko od znatiželjnih pogleda, u selu Zarožje kod Bajine Bašte i danas odolijeva zubu vremena vodenica koja se, prema narodnom vjerovanju, povezuje sa najpoznatijim srpskim vampirom Savom Savanovićem.

Iako je odavno prestala da melje žito, priča o njenom tajanstvenom čuvaru i dalje živi, a mještani tvrde da se ni danas nerado prolazi pored nje noću.

Prema riječima mještana, decenijama se prenosi priča da onaj ko prenoći u staroj vodenici neće dočekati jutro.

„Postoje te priče koje se decenijama prenose s koljena na koljeno, da ko zanoći u toj vodenici ujutru ne osvane. Potočara odavno ne melje i u njoj nema nikoga, ali svejedno tokom noći nije svejedno ići ovim putićem koji prolazi pored same vodenice. Ljudi se i dan-danas plaše. Voda zastrašujuće huji, nerijetko se čuju neki čudni zvuci, tako da noću prolazi samo ko baš mora“, rekao je mještanin Svetlan Prokić.

Prema legendi, Sava Savanović bio je mještanin upravo Zarožja, a nakon smrti se, kako se vjerovalo, povampirio i progonio posjetioce sve do 1880. godine, kada je njegov grob pronađen, iskopan, a tijelo probodeno glogovim kocem oružjem za koje se u narodnim predanjima vjeruje da može ubiti vampira.

Društvo Cijene osnovnih namirnica u Srpskoj drastično porasle

Šira javnost čula je za ovu legendu nakon što je srpski pisac Milovan Glišić napisao pripovijetku „Poslije devedeset godina“. Inspiraciju je pronašao u predanju prema kojem su iz Savinog sanduka izletjela dva noćna leptira, koja su narednih 30 godina davila novorođenčad u zapadnoj Srbiji. Mještani Zarožja kažu da bi jedini dokaz da je vampir zaista postojao mogla biti upravo ta leptirica, koja se, kako tvrde, i danas ponekad pojavljuje.

„Ima ta veća leptirica koja često može da se vidi pored potoka. Ako se neko od mještana zatekne tu i vidi je, svako se skameni i pretrne od straha“, dodao je Prokić.

Popularnosti ovog mjesta doprinijela je i ekranizacija Glišićeve pripovijetke u jednom od najpoznatijih srpskih horor filmova „Leptirica“. Napuštena vodenica tako je postala zanimljiva brojnim putnicima koji žele da posjete ovo, kako ga nazivaju, ukleto mjesto.

Mještani smatraju da bi vodenica mogla postati i značajna turistička atrakcija u zapadnoj Srbiji.

„Mi mještani smo složni da se ova vodenica da na upravljanje nekoj turističkoj organizaciji, kako bi se iskoristio ovaj potencijal. Godinama unazad viđali smo ljude kako je zagledaju i obilaze. Mi bismo predložili i da ko želi i ko smije zanoći u njoj i prespava e, to bi tek bio doživljaj“, rekao je Dragan Jagodić, predsjednik Mjesne zajednice Zarožje.

Da napuštena vodenica Save Savanovića može biti zanimljiva turistička atrakcija saglasan je i Obrad Pavlović iz Turističke organizacije „Tara-Drina“.

„Postoji zaista ogromno interesovanje za posjetu ovom mjestu, legenda o Savi Savanoviću još uvijek živi. Vodenica je renovirana, prilazni put do nje je u dobrom stanju, tako da je ona sama po sebi prava atrakcija“, istakao je Pavlović.

Oni koji su je posjetili kažu da jeza ne prolazi ni usred bijela dana. Zato, ako se uputite ka staroj vodenici u Zarožju, ponesite dobru obuću a ako vjerujete u stare priče, narodno predanje savjetuje i crveni konac, bijeli luk i glogov kolac.

(Telegraf)