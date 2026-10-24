Cijene osnovnih namirnica u Srpskoj drastično porasle, prate li ih i plate?

Godinama se suočavaju sa stalnim, nekontrolisanim i neodrživim rastom cijena osnovnih životnih namirnica.

Tako je pšenično brašno od 1,27KM poraslo na 1,68KM, cijena polubijelog hljeba za 54,4 odsto je veća, tjestenina sa 3,02KM na 4,44KM, kokošija jaja za gotovo 70,8 odsto, ulje za 18,1 odsto, dok je teletina bez kosti sa 19,80KM skočila na 34,00KM po kilogramu.

I mljevena kafa je doživjela drastičan rast cijene po kilogramu, iako ne spada u osnovne životne namirnice, ali može se naći u svakoj kući - cijena joj je skočila za 120 odsto. Plate u Srpskoj su takođe porasle u posljednjih 5 godina, u avgustu 2021. prosječna plata bila je 1.025KM, dok je danas 1.695KM.

"Cijene u tom posmatranom periodu rasle su tempom od 35,9 odsto što znači da je u periodu avgusta 2026. i 2021. plata imala realan rast od 21,7 odsto", rekao je saradnik za odnose s javnošću Republičkog zavoda za statistiku Ognjen Ignjić.

Većina radnika mjesečnu platu mora da rasporedi na hranu, stanovanje i režije, a za mnoge ni to nije dovoljno da podmire osnovne životne potrebe - oko 72 odsto ukupnih mjesečnih troškova. Istraživanje Saveza sindikata Republike Srpske pokazuje da oko 49 odsto radnika prima platu od 1.000 – 1.450 KM.

"Realna stopa rasta plata je u stvari daleko manja, odnosno ako ćemo porediti ono što jeste, najveći segment troškova jedne radničke porodice, možemo slobodno reći da nije došlo do povećanja kupovne moći radničkih porodica, bez obzira na taj rast plata, koji smo imali u prethodnom periodu, pa čak i da je umanjena ta kupovna moć, tako da je životni standard i na nižem nivou nego što smo imali prije tih svih početaka podizanja cijena koji su neopravdani, nekontrolisani", istakao je stručni saradnik za ekonomiju u Savezu sindikata Republike Srpske Božana Radomir.

Rast cijena mora da prati i rast plata, kako bi radnici mogli da podmire osnovne životne potrebe.

"Što kažemo, ne samo rast najniže plate, nego rast svih sektorski plata, kako onih budžetskih i fondovskih korisnika što smo u ovoj godini imali u dva navrata po 5%, a određeni sektori i veća povećanja, ali isto tako i u onim privrednim, proizvodnim i uslužnim djelatnostima sigurno je da mora doći do rasta plata i to kad govorimo, rasta plate, ne samo one prosječne plate da ona poraste, nego da ona stvarno jeste ono što može da obezbijedi osnovni nivo životnih potreba jedne radničke porodice", kazala je Radomir.

Cijene 50 osnovnih životnih namirnica aktivno prate iz Udruženja potrošača „Reakcija“. Uočavaju da su voće, povrće i meso doživjeli najveći bum. Pozdravljaju odluku Vlade o ograničenju marže na osnovne životne namirnice, ali potrebno je taj spisak produžiti. Manjak je pekarskih proizvođača i prerađivača mesa koji nisu u tolikom obimu aktivnosti društveno odgovornih proizvoda, jasan je Dušan.

"Mislim da potrošači više traže proizvode koji su na akciji, odnosno da li su to neki super bonovi ili određene vrste akcija kojima se trgovci služe da bi pridobili potrošače. De fakto je činjenica da su se potrošače navike promijenile i da se zaista trudimo da nađemo alternativu. Imali smo ograničenje cijena marži, što kažem da je jako dobra mjera, jer vidjeli smo da je Vlada na taj način da kažem suzbila jedan vid inflacije, da li je ta mjera bila bila dobra ili nije vidjeli smo da je tih proizvoda nedostajalo na rafama", istakao je predsjednik Udruženja potrošača „Reakcija“ Dušan Srdić.

Promijenjene navike u kupovini i sve češći izbor akcijskih proizvoda pokazuju kako se građani prilagođavaju višim cijena i nastoje da sačuvaju kućni budžet.