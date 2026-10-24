Magdalena iz Dervente ide u Rusiju: Njena priča dirnuće svako srce

Devetogodišnja Magdalena Tešić iz Dervente, slijepa od rođenja, uskoro putuje u Moskvu, gdje će na međunarodnom festivalu „Bijeli štap“ pokazati svoj talenat i ljubav prema muzici, zahvaljujući saradnji Centra „Budućnost“ sa školom za slijepe u Rusiji.

Ovako Magdalena piše, čita i uči uz pomoć Brajevog pisma. Djevojčica je slijepa od rođenja. Ima devet godina i učenik je trećeg razreda u Centru „Budućnost“ Derventa. Jedina je to obrazovna ustanova u Srpskoj u kojoj se školuju slijepa i slabovida djeca.

"Ne čitam baš dobro ali pišem lijepo sigurno", rekla je učenik trećeg razreda Magdalena Tešić.

"Jednom djetetu treba u principu od godinu do dvije da savlada Brajevo pismo, prvi i drugi razred, ali tehnika čitanja se savladava malo teže. To je nešto na čemu se radi", istakla je specijalni edukator i rehabilitator, učiteljica razredne nastave Amela Brka.

Dok marljivo uči, Magdalena se sprema i na put za Rusiju. U Moskvi će nastupiti na Međunarodnom dobrotvornom festivalu „Bijeli štap“.

Na pitanje naše redakcije da li je spremna za putovanje u Rusiju, Magdalena je odgovorila da jeste, te da se tome veoma raduje.

A za Magdalenu, njeni roditelji oduvijek su bili spremni na sve. Najmanji problem im je bio da napuste dom koji su sagradili u Zvorniku i presele se u Derventu. Sve to kako bi Magdalena imala mogućnost da se školuje, a da istovremeno odrasta uz svoju porodicu. Tako su Tešići postali podstanari.

"Početak kao početak, uvijek je bio težak. I za posao, i za smještaj, ali hvala Bogu sve je lijepo krenulo. Ja sam našao posao, i smještaj, supruga je tu sa djecom i sve je u najboljem redu", rekao je Magdalinin otac Vladimir Tešić.

A sa Magdalenom, na festival u Rusiju, putuje i tata. I on ne krije uzbuđenje.

"Biće baš dobro. Možda jedina prilika koja nam se ukazala da idemo negdje dalje u svijet", istakao je Vladimir.

Biće to ostvarenje jednog Magdaleninog sna. A put do ostvarenja snova, nije lak. Magdalena je strpljiva i vrijedna. U školi, uz svoje drugare i profesore, uči i da se kreće uz pomoć bijelog štapa.

"Bijeli štap je osnovno sredstvo za kretanje osoba sa oštećenim vidom, kako slijepih tako i visoko slabovidih osoba", kazao je profesor specijalne edukacije i rehabilitacije Radomir Sekulović.

U Centru „Budućnost“, osim slijepe i slabovide, školuju se i djeca sa smetnjama u razvoju kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Tu je ukupno 70 đaka, a njih 25 je u školskom internatu.