Parking u Banjaluci - ko ima pravo da određuje pravila?

Advokat Aleksandar Jokić smatra da za to nema pravo, uprkos odluci Skupštine grada iz avgusta kojom mu je dato ovlašćenje za donošenje pravilnika. Konačnu riječ, kaže, daće Ustavni sud Republike Srpske.

"Gradonačelnik nema pravo da donese takav pravilnik po mom mišljenju, međutim konačan sud će morati da donese ustavni sud imajući u vidu njihovu prethodnu odluku u kojoj su izričito naveli da pravilnik ne može donijeti gradonačelnik nego skupština grada sada će biti pitanje za ustavni sud da li skupština grada to svoje pravo može da prenese na gradonačelnika ovom odlukom", rekao je advokat Aleksandar Jokić.

Jokić procjenjuje da bi se na odluku Ustavnog suda moglo čekati i do godinu i po. U međuvremenu, predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković najavljuje da će, ukoliko to ne učini Skupština, sam pokrenuti ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravilnika, jer smatra da gradonačelnik zadire u nadležnosti Skupštine nad gradskom imovinom.

"To nije njegova nadležnost jer je u pitanju imovina grada kojom po zakonu o lokalnoj samoupravi upravlja isključivo Skupština grada u našem gradu ili skupština opština u drugim opštinama i gradovima, pozvaćemo ga na prvoj sjednici redovnoj da pokušamo razriješiti tu dilemu uzimanja nadležnosti koja mu nisu propisana zakonom", istakao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Da je problem nastao još u avgustu, kada je Skupština grada gradonačelniku dala ovlašćenja za donošenje pravilnika, smatra i odbornik Narodnog fronta Dijana Ješić. Prema njenom stavu, parkiranje je u nadležnosti Skupštine, a posljedice spornih odluka osjetiće građani.

"Ovo je direktna posljedica koja je usvojena u avgustu mjesecu i kojom su data ovlaštenja gradonačelniku koja mu nisu smjela biti data jer parking je u nadležnosti skupštine i ta odluka je usvojena tako kako je usvojena", rekla je odbornik Narodnog fronta u Skupštini grada Banjaluka Dijana Ješić.

S druge strane, odbornik PDP-a Dragan Milanović smatra da gradonačelnik nije prekoračio ovlašćenja. Tvrdi da je pravilnikom samo odredio zone parkiranja, dok je cijene već utvrdila Skupština grada.

"Gradonačelnik je sada samo definisao u skladu sa nadležnostima kao što mu zakon o lokalnoj samoupravi član 82 stav 3 kaže da donosi pravilnike i to je taj pravilnik i određuje zone, a cijene zona su određene skupštinskom odlukom, po meni je to dakle jedna pogrešna interpretacija", izjavio je odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Milanović.

Dok se nadležni spore o zakonitosti pravilnika, stanovnici Starčevice upozoravaju na nedostatak parking-mjesta i poručuju da bi Grad prvenstveno trebalo da obezbijedi dodatne kapacitete, pa tek onda proširuje naplatu.