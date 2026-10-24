Karan poslao snažnu poruku povodom 35 godina Narodne skupštine Srpske

Karan je istakao da snažne i odlučne poruke, kao i istorijski akti koje je Narodna skupština donosila tokom proteklih decenija, svjedoče o istrajnosti na tom putu.

"Bila mi je izuzetna čast da danas prisustvujem obilježavanju 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske, institucije koja već tri i po decenije predstavlja jedan od temelja političkog i institucionalnog života Republike Srpske", naveo je Karan na Iksu.

Srpski narod je 1991. godine izabrao put slobode, političkog samoopredjeljenja i institucionalnog organizovanja, a snažne i odlučne poruke, kao i istorijski akti koje je Narodna skupština donosila tokom proteklih decenija, svjedoče o istrajnosti na tom putu. Bila mi je izuzetna čast da danas prisustvujem svečanoj akademiji povodom 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske, institucije koja već tri i po decenije predstavlja jedan od temelja političkog i institucionalnog života Republike Srpske. — Siniša Karan (@sinisa_karan) October 24, 2026

U Palama je danas svečano obilježeno 35 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske