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Karan poslao snažnu poruku povodom 35 godina Narodne skupštine Srpske

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24.10.2026 19:15

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je srpski narod 1991. godine izabrao put slobode, političkog samoopredjeljenja i institucionalnog organizovanja.

Karan je istakao da snažne i odlučne poruke, kao i istorijski akti koje je Narodna skupština donosila tokom proteklih decenija, svjedoče o istrajnosti na tom putu.

"Bila mi je izuzetna čast da danas prisustvujem obilježavanju 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske, institucije koja već tri i po decenije predstavlja jedan od temelja političkog i institucionalnog života Republike Srpske", naveo je Karan na Iksu.

U Palama je danas svečano obilježeno 35 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske

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Siniša Karan

Narodna skupština Republike Srpske

35 godina postojanja NSRS

Republika Srpska

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