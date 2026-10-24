Karan poslao snažnu poruku povodom 35 godina Narodne skupštine Srpske

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je srpski narod 1991. godine izabrao put slobode, političkog samoopredjeljenja i institucionalnog organizovanja.
Karan je istakao da snažne i odlučne poruke, kao i istorijski akti koje je Narodna skupština donosila tokom proteklih decenija, svjedoče o istrajnosti na tom putu.
"Bila mi je izuzetna čast da danas prisustvujem obilježavanju 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske, institucije koja već tri i po decenije predstavlja jedan od temelja političkog i institucionalnog života Republike Srpske", naveo je Karan na Iksu.
Srpski narod je 1991. godine izabrao put slobode, političkog samoopredjeljenja i institucionalnog organizovanja, a snažne i odlučne poruke, kao i istorijski akti koje je Narodna skupština donosila tokom proteklih decenija, svjedoče o istrajnosti na tom putu.
Bila mi je izuzetna čast da danas prisustvujem svečanoj akademiji povodom 35 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske, institucije koja već tri i po decenije predstavlja jedan od temelja političkog i institucionalnog života Republike Srpske.— Siniša Karan (@sinisa_karan) October 24, 2026
U Palama je danas svečano obilježeno 35 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske
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