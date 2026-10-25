Pretukao bivšu suprugu i njenog oca, majku bacio na pod

Pripadnici beogradske policije uhapsili su N. S. (42) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici, nakon što je u subotu u beogradskom naselju Rakovica brutalno napao bivšu suprugu i njene roditelje.

Prema saznanjima, osumnjičeni je došao u stan kod bivše supruge N. S. (38), gdje je nakon kraće verbalne rasprave došlo do fizičkog obračuna. N. S. je najprije nasrnuo na nju i zadao joj više udaraca rukama u predjelu glave.

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U sukob se odmah umiješao otac nesrećne žene, B. O., u pokušaju da odbrani ćerku od razjarenog bivšeg zeta. Međutim, nasilnik je tada fizički nasrnuo i na njega, uhvativši ga rukama za vrat u namjeri da ga udavi.

Tu se drama nije završila - kada je majka pretučene žene, D. O., pokušala da spriječi dalje nasilje, N. S. ju je snažno odgurnuo. Žena je tom prilikom pala na pod i zadobila povrede.

Povrijeđenoj ženi ljekarska pomoć je ukazana u Urgentnom centru, gdje su joj konstatovane lake tjelesne povrede.

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Policija je osumnjičenom N. S. odredila zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici, biti priveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu o ovom slučaju.

(Telegraf.rs)