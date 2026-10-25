Mladić (21) se srušio ispred noćnog kluba i preminuo

Autor:ATV redakcija
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Velika tragedija dogodila se rano jutros u hrvatskom gradu Sinju, gdje je 21-godišnji mladić iznenada preminuo nakon što se srušio ispred ugostiteljskog objekta.
Kako je saopštila splitsko-dalmatinska policija, oko četiri sata ujutru primljena je dojava da se mlađi muškarac iznenada srušio na tlo u Vrličkoj ulici.
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Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici Hitne medicinske pomoći, ali uprkos pokušajima reanimacije, mladiću nije bilo spasa.
Kako prenosi Večernji list, mladić se nalazio nedaleko od ulaza u noćni klub kada je počeo nekontrolisano da se trese, nakon čega je pao na zemlju.
Policija je obavila uviđaj, a na tijelu preminulog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na izvršenje krivičnog djela.
O slučaju je obaviješteno nadležno Županijsko državno tužilaštvo, dok je po nalogu mrtvozornika određena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
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Za sada nije poznato šta je dovelo do iznenadne smrti mladića.
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