Pokušaj ubistva u Sarajevu: Braći demolirao automobil, pa jednog izbo nožem

Adis Prljača nožem je izbo Enesa Kozića u subotu 24.10.2026. godine u sarajevskom naselju Vratnik, a nesretnom čovjeku u bolnici se bore za život.

Prema informacijama ''Avaza'', riječ je o muškarcu koji je samo dan ranije demolirao automobile braće Enesa i Emira Kozića.

U petak 23. oktobra 2026. godine u naselju Vratnik, u ulici Višegradska kapija dogodio se incident kada je muškarac dvojici svojih komšija polupao automobile bejzbol palicom.

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Adis Prljača bio je priveden, nakon čega je prema saznanjima pušten na slobodu. On je načinio materijalnu štetu na vozilima.

Kako se saznaje, Prljača je uhapšen ponovo juče poslijepodne, radi ubistva u pokušaju. Prljača je navodno Enesa izbo u predjelu leđa nožem.