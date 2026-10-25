Dodik obavlja građansku dužnost: Stigao na biračko mjesto

Dodik će glasati u Generalnom konzulatu Srbije.

Podsjećamo, danas, 25. oktobra, u Srbiji se održavaju parlamentarni izbori za poslanike Narodne skupštine. Glasanje je organizovano i na više lokacija u Bosni i Hercegovini, uključujući Generalni konzulat Srbije u Banjaluci, za državljane Srbije koji su upisani u birački spisak za glasanje na tom mjestu.

Biračka mjesta u BiH otvorena su od 7.00 do 20.00 časova.