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Dodik obavlja građansku dužnost: Stigao na biračko mjesto

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25.10.2026 11:12

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je na biračko mjesto, gdje će obaviti svoju građansku dužnost.

Dodik će glasati u Generalnom konzulatu Srbije.

Podsjećamo, danas, 25. oktobra, u Srbiji se održavaju parlamentarni izbori za poslanike Narodne skupštine. Glasanje je organizovano i na više lokacija u Bosni i Hercegovini, uključujući Generalni konzulat Srbije u Banjaluci, za državljane Srbije koji su upisani u birački spisak za glasanje na tom mjestu.

Biračka mjesta u BiH otvorena su od 7.00 do 20.00 časova.

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