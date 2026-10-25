Dodik: Stalo mi je da stabilne i mirne Srbije, koja voli i poštuje Srpsku

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da mu je stalo do stabilne i mirne Srbije, koja je posvećena razvoju i dobrim odnosima sa Republikom Srpskom, koja poštuje i voli Republiku Srpsku i razumije njen položaj.

"Stalo mi je do Srbije koja je garant ne samo Dejtonskog sporazuma, nego ukupni garant opstanka i razvoja same Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima nakon što je glasao na vanrednim izvorima za Narodnu skupštinu Srbije.

Dodik je istakao da je danas važan dan za Srbiju, te da je saradnja sa Srbijom ključna za Republiku Srpsku.

"Mi smo usmjereni ka dobrim odnosima godinama, i nastojimo da svojim odnosom prema samoj Srbiji pokažemo da nam je stalo do Srbije koja je snažna i jaka. Srbija koju žele njeni neprijatelji je slaba, nejaka, podređena i podanička, a Srbija koja je suverena je naša snaga", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Srbija je posljednjih godina učinila ozbiljan napredak i nesumnjivo bi trebalo da nastavi svoj put ka daljem razvoju i stabilnosti, kao i međunarodnom jačanju svog položaja.

Dodik je rekao da je neprihvatljivo što se u dijelu javnosti u Srbiji stvara histerija kada je u pitanju glasanje građana Republike Srpske.

"Sama činjenica da postoje takvi u Srbiji nije nova. Mi ovdje daleko više poštujemo i volimo Srbiju. Naravno, mnogi ljudi u Srbiji znaju šta je Republika Srpska i stalo im je do Republike Srpske", rekao je Dodik i dodao da je bilo kakva cenzura neprihvatljiva.

Dodik je rekao da je "priča o genocidašima" vokabular preuzet od Sarajeva, što govori o tome da su oni na fonu tih ideologija i tih politika.

"Pozivam ljude iz Republike Srpske da ostanu mirni. Većinska Srbija voli Republiku Srpsku, a gotovo čitava Republika Srpska voli Srbiju, i to je nešto što će ostati, neće biti promenjeno, bez obzira na te razne nosioce devijantnih pristupa koji su neprihvatljivi sa bilo kog stanovišta", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je Republika Srpska uvijek na svojoj strani i na strani Srbije.

"Građani Republike Srpske koji imaju dvojno državljanstvo, imaju pravo da odluče o svojoj političkoj volji. Niko nije pravio ankete, niko nije vršio pritiske. Svi imaju pravo da glasaju, svi imaju pravo da se opredijele", naveo je Dodik.

Dodik je ponovio da svi u Republici Srpskoj treba da imaju pravo na automatsko dvojno državljanstvo, jer je to jedino ispravno.

"Vjerujem da ćemo sa novom starom vlašću dogovoriti da to uradimo što je prije moguće", istakao je Dodik.

(Srna)

