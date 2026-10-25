Zabijelio snijeg na pojedinim planinama u BiH

Iako kalendarski još traje jesen, na pojedinim planinama u BiH već su počele snježne padavine.

Temperature u višim predjelima sve su niže, a snježne padavine najavljuju period u kojem će zimski uslovi sve češće dolaziti do izražaja. Dok se u nižim krajevima jesen još uvijek osjeti kroz promjenjivo vrijeme i hladnija jutra, planine već poprimaju prve zimske obrise.

Region Preminula šesta žrtva požara kod Omiša

Bjelašnica, Busovačka planina, Brusnica i Blidinje među područjima su na kojima se snijeg posebno iščekuje, kako zbog prirodnih ljepota i planinskog turizma, tako i zbog početka priprema za zimsku sezonu. Prema snimcima koje je objavila Fejsbuk stranica BiH meteo - info, na ova četiri lokaliteta zabilježen je i prvi bijeli pokrivač na tlu.

Prve pahulje ujedno su i upozorenje svima koji planiraju boravak na planinama da prate vremenske prilike i stanje na putevima. U slučaju novih padavina, na pojedinim dionicama mogući su otežani uslovi za vožnju, naročito na višim prijevojima i izloženim planinskim cestama.

Svijet Austrija: Srbin teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

S obzirom na promjenjive jesenje prilike, važno je pratiti najnovije prognoze meteorologa, posebno kada je riječ o temperaturama, padavinama i mogućnosti novih snježnih epizoda.