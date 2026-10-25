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Zabijelio snijeg na pojedinim planinama u BiH

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25.10.2026 12:56

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Foto: Pexel/ Teagan Hunt

Iako kalendarski još traje jesen, na pojedinim planinama u BiH već su počele snježne padavine.

Temperature u višim predjelima sve su niže, a snježne padavine najavljuju period u kojem će zimski uslovi sve češće dolaziti do izražaja. Dok se u nižim krajevima jesen još uvijek osjeti kroz promjenjivo vrijeme i hladnija jutra, planine već poprimaju prve zimske obrise.

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Bjelašnica, Busovačka planina, Brusnica i Blidinje među područjima su na kojima se snijeg posebno iščekuje, kako zbog prirodnih ljepota i planinskog turizma, tako i zbog početka priprema za zimsku sezonu. Prema snimcima koje je objavila Fejsbuk stranica BiH meteo - info, na ova četiri lokaliteta zabilježen je i prvi bijeli pokrivač na tlu.

Prve pahulje ujedno su i upozorenje svima koji planiraju boravak na planinama da prate vremenske prilike i stanje na putevima. U slučaju novih padavina, na pojedinim dionicama mogući su otežani uslovi za vožnju, naročito na višim prijevojima i izloženim planinskim cestama.

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S obzirom na promjenjive jesenje prilike, važno je pratiti najnovije prognoze meteorologa, posebno kada je riječ o temperaturama, padavinama i mogućnosti novih snježnih epizoda.

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Snijeg

Planina

Jesen

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