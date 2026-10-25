Centralna izborna komisija BiH je na 82. sjednici održanoj sinoć donijela Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Opštih izbora u BiH 2026. godine.

Odluka o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Opštih izbora u BiH 2026. godine stupa na snagu danom donošenja i objavljena je na internet stranici Centralne izborne komisije i smatraće se da je danom objave ista dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

Na internet stranici su objavljeni i Utvrđeni rezultati Opštih izbora 2026. godine.

Predsjednik Republike Srpske će biti Savo Minić (SNSD), a potpredsjednici Ramiz Salkić (SDA) i Igor Balukčić (HDZ 1990).

Srpski član Predsjedništva BiH će biti Željka Cvijanović (SNSD), bošnjački Denis Bećirović (SDP) i hrvatski Darijana Filipović (HDZ BiH).

Što se tiče NSRS, SNSD ima 34 od 83 mandata. PSS je na 12 mandata, a SDS na 10. Ujedinjena Srpska, koalicija DNS-NPS i koalicija SP-DEMOS i NDP imaće po pet mandata, Lista za pravdu i red i SPS imat će po četiri mandata, Koalicija za državu je na tri mandata, a Republička stranka Srpske imaće jedan.

Što se tiče Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, SDA će tamo imati devet mandata, SNSD šest, SDP BiH pet, HDZ BiH četiri, SBiH tri, DF, NiP, SDS i PSS po dva, a jedan mandat će imati Naša stranka, NES, Ujedinjena Srpska, Lista za pravdu i red, HDZ 1990, DNS-NPS i SP-DEMOS.

Odredbe iz članova 10.1 stav (3) i 11.1 stav (2) Izbornog zakona BiH o najmanjoj zastupljenosti konstitutivnih naroda u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske biće implementirane prije donošenja Odluke o potvrđivanju rezultata izbora, s tačnim navođenjem imena kandidata i izjašnjenjem o pripadnosti konstitutivnom narodu iz člana 4.19 Izbornog zakona.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od 72 časa od dana kada je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene izborne rezultate, u formi i pod uslovima kako je propisano odredbama člana 5.30 Izbornog zakona, kao i prigovor na tačnost objavljenih rezultata izbora.

U skladu s članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv Odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Opštih izbora u BiH 2026. godine može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na internet stranici Centralne izborne komisije BiH.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene rezultate i žalbe na Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Opštih izbora u BiH 2026. godine se dostavljaju isključivo putem faks aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu zzov@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Dan 25.10.2026. godine (nedjelja) je radni dan u Centralnoj izbornoj komisiji i isti se računa u rokove za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovora i žalbi. Predmetni podnesci mogu biti neposredno predati u pisarnici Centralne izborne komisije na navedeni dan u vremenu od 08.00 do 16.00 časova.