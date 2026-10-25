Narodno vjerovanje kaže da njihova molitva rastjeruje tamu: Slavimo tri sveta mučenika

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju praznik Svetih mučenika Taraha, Prova i Andronika, hrišćana koji su, prema crkvenom predanju, postradali za vrijeme progona hrišćana u doba rimskog cara Dioklecijana.

Uz njihov spomen vezuju se priča o nepokolebljivoj vjeri, narodna vjerovanja i molitva za oproštaj i spasenje.

Prema predanju, Tarah je bio rodom iz Klavdiopolja u Siriji, Prov iz Side u Pamfiliji, a Andronik iz Efesa. Svu trojicu povezuje stradanje kojem su bili izloženi zbog svoje hrišćanske vjere.

Stradanje Svetih mučenika

Za vrijeme progona hrišćana, vojnici su uhvatili ovu trojicu i doveli ih pred antipata Numerija Maksima. Pošto je Tarah bio najstariji, antipat je njega prvog upitao za ime. Tarah je odgovorio da je hrišćanin, i to ponovio tri puta, što je razljutilo sudiju, koji je naredio da sva trojica budu podvrgnuta mukama.

Najprije su ih bičevali, a potom bacili u tamnicu. Kako ni stradanje nije slomilo njihovu vjeru, Numerije Maksim odlučio je da ih izloži divljim zvijerima u areni.

Prema crkvenom predanju, na njih su pustili medvjeda i lavicu, ali su se životinje, na iznenađenje okupljenih, umiljavale oko njih. Prizor je izazvao čuđenje među prisutnima, a dio okupljenih počeo je da ispovijeda vjeru u Boga.

Nakon toga, antipat je naredio vojnicima da uđu u arenu i usmrte mučenike, što su oni i učinili.

Legenda o tri svijeće

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Prema predanju, tri hrišćanina Makarije, Feliks i Verije došla su noću kako bi preuzela tijela mučenika i dostojno ih sahranila. Međutim, nisu mogla da razlikuju njihove ostatke od tijela drugih stradalnika.

Tada su počeli da se mole, a, kako legenda kazuje, iznad ostataka svetih mučenika pojavile su se tri svijeće, po jedna iznad svakog od njih.

U narodnom vjerovanju, ova priča simbolizuje svjetlost vjere koja rastjeruje tamu i nadu koja čovjeku pomaže u teškim trenucima. Vjernici se svetim mučenicima obraćaju u molitvi tražeći duhovnu snagu, utjehu i pomoć.

Besjeda o večernjem plaču i jutarnjoj radosti

Uz ovaj praznik vezuje se i duhovna pouka o pokajanju, praštanju i radosti koja dolazi nakon teških trenutaka.

Prema ovoj pouci, čovjek koji noću plače zbog svojih grijehova i iskreno se kaje može dočekati dan sa radošću i olakšanjem. Nasuprot tome, život proveden u grijehu i bezumnom veselju, kako se ističe u besjedi, može donijeti tugu i nemir.

Vjernicima se zato na ovaj dan upućuje poziv na molitvu, pokajanje i preispitivanje sopstvenih postupaka.

Molitva Svetim mučenicima

Uz spomen Svetih mučenika Taraha, Prova i Andronika prenosi se i molitva koja naglašava pokajanje, milost i nadu u spasenje:

„O Gospode Isuse, Spasitelju, i Učitelju naš, karaj nas, no oprosti nam; šibaj nas, no spasi nas. Tebi slava i hvala vavijek. Amin.“

Vjernici ovaj praznik mogu obilježiti molitvom i sjećanjem na mučenike koji su, prema hrišćanskom predanju, ostali vjerni svojim uvjerenjima i u najtežim trenucima.