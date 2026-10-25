Oblaci se razilaze, ali ne zadugo? Evo šta nas čeka do kraja dana

U Republici Srpskoj danas se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i pojava sunčanih perioda, ali će kasno poslijepodne i uveče sa zapada stići novo naoblačenje, uz moguću slabu kišu tokom noći.

Najviša temperatura vazduha biće od 10 do 18 stepeni Celzijusovih, dok se u višim predjelima očekuje oko šest stepeni.

Jutro će biti oblačno, uz povremenu slabu kišu u pojedinim krajevima. Duž rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla, dok će na krajnjem jugu doći do postepenog razvedravanja.

Prijepodne se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti, pa će tokom dana biti i sunčanih perioda. Kasno poslijepodne i uveče sa zapada stiže novo naoblačenje, koje će tokom naredne noći donijeti prolaznu slabu kišu. U Hercegovini će ostati suvo.

Vjetar će biti slab i promjenljivog smjera ili sjeverni. U Hercegovini i na planinama poslijepodne i uveče očekuje se slab do umjeren južni vjetar.

U Banjaluci do 13 stepeni

U Banjaluci će danas biti promjenljivo do pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše tokom jutra. Sredinom dana i poslijepodne očekuju se sunčani periodi, dok će uveče doći do novog naoblačenja. Tokom naredne noći moguća je kratkotrajna slaba kiša. Maksimalna temperatura vazduha biće oko 13 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima meteoroloških mjerenja, najniža jutarnja temperatura od četiri stepena zabilježena je u Gacku, Kneževu, Han Pijesku i na Čemernu. U Sokocu je izmjereno pet stepeni, dok su u Mrakovici i Kneževu zabilježene temperature od sedam stepeni.

U Banjaluci je izmjereno devet stepeni, koliko je zabilježeno i u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Rudom, Srpcu, Bileći i Višegradu. U Trebinju je temperatura iznosila 11 stepeni.

Na sjeveru i sjeveroistoku lokalno je padala slaba kiša, dok je u višim predjelima bila prisutna magla. Vjetar je bio slab do umjeren, sjevernih smjerova.

Najviše padavina u prethodna 24 časa zabilježeno je u Doboju, gdje je palo 30,9 milimetara kiše. U Kneževu je izmjereno 22,6, u Šipovu 19,1, a u Banjaluci 15,8 milimetara.