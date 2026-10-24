Ovaj običaj ne smijete da preskočite: Vjeruje se da oni rastjeruju i najmračnije zlo

Srpska pravoslavna crkva 25. oktobra obilježava dan svetih mučenika Taraha, Prova i Andronika, trojice hrišćana koji su, prema crkvenom predanju, stradali zbog svoje vjere u vrijeme cara Dioklecijana.

Njihova priča govori o istrajnosti pred najvećim iskušenjima, a za ovaj praznik vezuje se i vjerovanje da iskrena molitva može da donese utjehu i nadu čak i onda kada se čovjek nađe u najtežem životnom periodu.

Prema narodnom predanju, trojica svetitelja simbolično se povezuju sa svjetlošću koja razgoni tamu. Zbog priče o čudesnim svijećama koje su, kako se vjeruje, obasjale mjesto na kojem su počivala njihova tijela, nastalo je vjerovanje da molitva upućena ovim mučenicima može da pomogne čovjeku da pronađe snagu i izlaz iz nevolja.

Ko su bili sveti mučenici Tarah, Prov i Andronik?

Tarah je, prema crkvenom predanju, bio rodom iz Klavdiopolja u Siriji, Prov iz Side Pamfilijske, a Andronik iz Efesa. Iako su poticali iz različitih krajeva, povezali su ih vjera u Hrista i stradanje tokom progona hrišćana za vrijeme rimskog cara Dioklecijana.

Vojnici su ih uhvatili i izveli pred rimskog upravitelja Numerija Maksima. Pošto je Tarah bio najstariji, njega su prvog ispitivali o imenu i vjeri. Na pitanje ko je, odgovorio je da je hrišćanin. Prema predanju, isti odgovor dao je i kada su ga ponovo pitali, odbijajući da se odrekne svog uvjerenja.

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Njegova odlučnost razbjesnila je upravitelja, koji je naredio da sva trojica budu podvrgnuta mučenju. Bičevani su, a zatim krvavi bačeni u tamnicu. Međutim, ni patnja ni prijetnje nisu ih navele da se odreknu svoje vjere.

Zvijeri u areni nisu ih povrijedile

Kada mučenje nije dalo rezultat kakav je očekivao, Numerije Maksim naredio je da Tarah, Prov i Andronik budu izvedeni u arenu pred divlje zvijeri. Prema predanju, na njih su pušteni medvjed i lavica, ali se dogodilo nešto što je iznenadilo okupljene posmatrače.

Umjesto da napadnu osuđenike, životinje su se, kako se pripovijeda, umiljavale oko njih i nisu im naudile. Ovaj događaj ostavio je snažan utisak na prisutne, a neki od njih počeli su da iskazuju vjeru u Boga i da negoduju zbog postupaka upravitelja.

Numerije Maksim se zbog toga još više razbjesnio. Pošto nije uspio da slomi njihovu vjeru, naredio je vojnicima da ih ubiju. Trojica hrišćana tako su, prema crkvenom predanju, podnijela mučeničku smrt, ostajući vjerna Hristu do kraja.

Tri svijeće koje su obasjale tijela mučenika

Za ovaj praznik vezana je i priča o trojici hrišćana – Makariju, Feliksu i Veriju – koji su tokom noći došli da preuzmu ostatke stradalih mučenika i dostojno ih sahrane.

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Prema legendi, tijela svetih Taraha, Prova i Andronika bila su pomiješana sa tijelima drugih pogubljenih zatvorenika, pa nisu mogli da ih prepoznaju. Tada su počeli da se mole, tražeći pomoć kako bi pronašli posmrtne ostatke svetitelja.

U tom trenutku, kako kazuje predanje, iznad tijela trojice mučenika pojavile su se tri svijeće, po jedna iznad svakog od njih. Tako su njihovi ostaci prepoznati i mogli su da budu dostojno sahranjeni.

Upravo se za ovu priču vezuje simbolika svjetlosti koja pobjeđuje tamu. U narodnom vjerovanju, tri svijeće predstavljaju nadu i Božju pomoć u trenucima kada čovjek ne vidi izlaz iz svojih problema.

Zašto se vjernici mole svetim Tarahu, Provu i Androniku?

Prema narodnom vjerovanju, sveti mučenici Tarah, Prov i Andronik predstavljaju simbole istrajnosti, nade i duhovne snage. Vjernici im se obraćaju u molitvi kada prolaze kroz teške trenutke, suočavaju se sa strahovima ili traže utjehu i snagu da nastave dalje.

Priča o tri svijeće podsjeća na vjerovanje da ni najveća tama ne mora da bude posljednja stanica i da se nada može pojaviti i onda kada okolnosti djeluju bezizlazno.

Upravo zato se ovaj praznik u narodu povezuje sa molitvom za zaštitu i izbavljenje iz nevolja. Iako se običaji mogu razlikovati od kraja do kraja, suština predanja ostaje ista: vjera, strpljenje i nada predstavljaju oslonac u najtežim životnim trenucima.

(Ona.rs)