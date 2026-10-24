Zabilježen trenutak u kojem su zapalili policajca: Žestoko nasilje na ulicama Tirane

U najnovijem od nekoliko sukoba policije i demonstranata u Albaniji, koji traju od sredine oktobra, napadnute su vladine zgrade, a desetine demonstranata su privedene, nakon nezapamćenog nasilja u kojem su zapaljeni i pojedini pripadnici policije.

Vlasti su saopštile da je povrijeđeno više od 300 demonstranata i policajaca.

Demonstranti su se odazvali pozivima organizatora upućenim studentima i drugim građanima širom Albanije da prisustvuju skupu.

U najnovijem od nekoliko sukoba policije i demonstranata u Albaniji, koji traju od sredine oktobra, napadnute su vladine zgrade, a desetine demonstranata su privedene, nakon nezapamćenog nasilja u kojem su zapaljeni i pojedini pripadnici policije.

Srednjoškolci i studenti zahtijevaju niže školarine, veća državna ulaganja u obrazovanje i bore se protiv korupcije u obrazovnom sistemu. Neki od njih pridružili su se širem antivladinom pokretu, koji poziva na ostavku premijera.

Kako se vidi na snimku, demonstranti su gađali policiju, koja je koristila vodeni top kako bi rastjerala okupljene. Na početku snimka policajac trči kroz gomilu dok je u plamenu, a na kraju se baca na zemlju.

Podsjetimo, albanski premijer Edi Rama pozvao je danas na dijalog uoči najavljenog protesta studenata i građana u Tirani, kao i u okolnim albanskim gradovima.

(Informer)