Logo

Zabilježen trenutak u kojem su zapalili policajca: Žestoko nasilje na ulicama Tirane

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.10.2026 20:35

Komentari:

0
Запаљен полицајац током протеста у Тирани.
Foto: Screenshot/Youtube

U najnovijem od nekoliko sukoba policije i demonstranata u Albaniji, koji traju od sredine oktobra, napadnute su vladine zgrade, a desetine demonstranata su privedene, nakon nezapamćenog nasilja u kojem su zapaljeni i pojedini pripadnici policije.

Vlasti su saopštile da je povrijeđeno više od 300 demonstranata i policajaca.

Demonstranti su se odazvali pozivima organizatora upućenim studentima i drugim građanima širom Albanije da prisustvuju skupu.

U najnovijem od nekoliko sukoba policije i demonstranata u Albaniji, koji traju od sredine oktobra, napadnute su vladine zgrade, a desetine demonstranata su privedene, nakon nezapamćenog nasilja u kojem su zapaljeni i pojedini pripadnici policije.

Srednjoškolci i studenti zahtijevaju niže školarine, veća državna ulaganja u obrazovanje i bore se protiv korupcije u obrazovnom sistemu. Neki od njih pridružili su se širem antivladinom pokretu, koji poziva na ostavku premijera.

Kako se vidi na snimku, demonstranti su gađali policiju, koja je koristila vodeni top kako bi rastjerala okupljene. Na početku snimka policajac trči kroz gomilu dok je u plamenu, a na kraju se baca na zemlju.

Podsjetimo, albanski premijer Edi Rama pozvao je danas na dijalog uoči najavljenog protesta studenata i građana u Tirani, kao i u okolnim albanskim gradovima.

(Informer)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tirana

Protesti

Albanija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Срушила се зграде у Кенији

Svijet

Sedam osoba nestalo nakon urušavanja zgrade u Keniji, spasavanje i dalje traje

1 h

0
Полиција за разбијање демонстрација посматра људе који у суботу, 24. октобра 2026. године, марширају улицама Милана протестујући због раста трошкова живота и погоршања јавних услуга.

Svijet

Vojska i policija na ulicama Milana zbog straha od novih nereda

2 h

0
Демонстранти марширају током протеста против раста трошкова живота у Паризу, у суботу, 24. октобра 2026. године.

Svijet

Na ulicama Pariza najmanje 110.000 ljudi: Nemiri u više gradova

2 h

0
Мерц: Европљани губе повјерење у политику ЕУ

Svijet

Merc: Evropljani gube povjerenje u politiku EU

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

16

Koje su najopasnije lampice na automobilu i kada odmah treba stati?

21

04

Ovaj običaj ne smijete da preskočite: Vjeruje se da oni rastjeruju i najmračnije zlo

20

47

Borac srušio PAOK u Boriku

20

35

Zabilježen trenutak u kojem su zapalili policajca: Žestoko nasilje na ulicama Tirane

20

23

Minić: Dudaković mjesecima ne dolazi na sud, a šeta i daje intervjue

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima