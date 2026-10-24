Borac srušio PAOK u Boriku

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Foto: ATV

Rukometaši Borca savladali su PAOK u Boriku 26:19 u revanš utakmici drugog kola EHF Evropa kupa.

Tim Mirla Mikića pokazao je karakter nakon Solunskih minus 19 i pred domaćom publikom stigao do trijumfa. Nježić sa sedam golova bio je nakefikasniji kod Borca. Grahovac je upisao 17 odbrana. Elefteriadis sa šest golova predvodio je pobjednički tim. PAOK je produžio u treću rundu, dok se Borac okreće domaćem šampionatu, gdje već u četvrtak dočekuje Izviđač.

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