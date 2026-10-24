Koje su najopasnije lampice na automobilu i kada odmah treba stati?

Vozačima se tokom vožnje mogu upaliti različite lampice na instrument-tabli, ali neke od njih upozoravaju na ozbiljan kvar zbog kojeg je potrebno odmah zaustaviti automobil.

Ignorisanje takvih upozorenja može dovesti do velikih troškova popravke, a u pojedinim situacijama i ugroziti bezbjednost u saobraćaju.

Crvena lampica ulja, upozorenje na temperaturu motora i lampica kočionog sistema spadaju među najvažnija upozorenja na koja vozači treba odmah da reaguju.

Lampica pritiska ulja

Crvena lampica u obliku kantice za ulje može ukazivati na prenizak pritisak ulja u motoru. Ako se upali tokom vožnje, potrebno je bezbjedno zaustaviti automobil i ugasiti motor.

Nastavak vožnje može izazvati ozbiljna oštećenja motora. Samo dolivanje ulja nije uvijek dovoljno jer uzrok može biti i kvar sistema za podmazivanje.

Lampica temperature motora

Crvena lampica sa simbolom termometra u talasima upozorava na previsoku temperaturu motora, odnosno moguće pregrijavanje.

Vozač treba bezbjedno da se zaustavi i ugasi motor. Ne treba otvarati čep posude za rashladnu tečnost dok je motor vruć jer vrela tečnost i para mogu izazvati ozbiljne opekotine.

Lampica kočionog sistema

Crvena lampica sa uzvičnikom u krugu ili oznakom „BRAKE“ može ukazivati na aktiviranu parkirnu kočnicu, nizak nivo kočione tečnosti ili problem u kočionom sistemu.

Ako lampica ostane upaljena nakon otpuštanja parkirne kočnice, naročito ako se promijeni osjećaj na papučici ili oslabi kočenje, potrebno je zaustaviti vozilo i organizovati pregled. Ne treba nastavljati vožnju ako postoji sumnja da kočnice ne rade ispravno.

Lampica akumulatora

Crvena lampica u obliku akumulatora obično označava problem sa sistemom punjenja, a ne nužno kvar samog akumulatora. Uzrok može biti alternator, remen ili električni spojevi.

Ako se upali tokom vožnje, automobil može ostati bez električne energije i ugasiti se. Potrebno je bezbjedno se zaustaviti i provjeriti kvar.

Lampica vazdušnih jastuka

Lampica sa oznakom „AIRBAG“ ili „SRS“ upozorava na mogući kvar sistema vazdušnih jastuka ili zatezača sigurnosnih pojaseva. Obično ne znači da automobil treba odmah zaustaviti, ali kvar ne treba zanemariti jer u slučaju sudara sistem možda neće pravilno reagovati.

Žute lampice koje zahtijevaju pažnju

Lampica motora – „Check Engine“

Žuta lampica u obliku motora može ukazivati na različite probleme, od kvara senzora do nepravilnog rada sistema za ubrizgavanje ili kontrole izduvnih gasova.

Ako lampica stalno svijetli, a automobil radi normalno, potrebno je što prije zakazati dijagnostiku. Ako treperi, motor gubi snagu, trese se ili se čuju neuobičajeni zvukovi, treba bezbjedno stati i potražiti stručnu pomoć.

Lampica DPF filtera

Kod dizel-automobila lampica DPF filtera upozorava na problem sa filterom čestica, često zbog nakupljene čađi. U nekim slučajevima potrebna je regeneracija filtera, ali postupak zavisi od modela vozila i uputstva proizvođača.

Ako se uz lampicu pojave i druga upozorenja, automobil izgubi snagu ili se upali crvena lampica, ne treba pokušavati nastaviti vožnju na svoju ruku.

Lampica ABS sistema

Žuta lampica sa oznakom „ABS“ označava mogući kvar sistema protiv blokiranja točkova prilikom kočenja. Osnovne kočnice mogu i dalje raditi, ali ABS možda neće biti dostupan, što može otežati kontrolu nad vozilom pri naglom kočenju.

Vožnju treba prilagoditi uslovima na putu i što prije provjeriti sistem.

Šta znače boje lampica?

Crvena: najčešće upozorava na ozbiljan problem ili stanje koje zahtijeva hitnu reakciju. Zaustavite se čim to možete bezbjedno učiniti.

Žuta ili narandžasta: upozorava na kvar ili potrebu za provjerom. Ozbiljnost zavisi od simbola i ponašanja automobila.

Zelena ili plava: uglavnom označava da je neka funkcija uključena, poput dugih svjetala ili pokazivača pravca.

Boja nije jedini kriterijum. Uvijek treba pogledati uputstvo za konkretan automobil jer značenje pojedinih simbola i preporučena reakcija mogu se razlikovati.

(Nezavisne)