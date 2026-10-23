"Volvo" otpušta 2.500 radnika

Švedski proizvođač putničkih automobila "Volvo" objavio je planove za smanjenje broja zaposlenih za 2.500, uglavnom u Švedskoj, nakon što je prijavio gubitak u trećem kvartalu usljed nepovoljnih spoljnih uticaja.

Kompanija je saopštila da želi da smanji indirektne i varijabilne troškove za dodatnih 500 miliona dolara.

"Ove akcije će dovesti do strukturnog smanjenja broja radnih mjesta za približno 2.500 širom svijeta, od kojih se 2.000 nalazi u Švedskoj", navodi se u saopštenju.

Puni finansijski efekat uvedenih mjera biće ostvaren do kraja sljedeće godine, što će dovesti do smanjenja ukupnih indirektnih rashoda za približno 25 odsto u odnosu na 2024. godinu.

"Nastavljamo da poslujemo u veoma teškom okruženju sa jakim spoljnim izazovima: deglobalizacijom, hiperkonkurencijom i klimatskim promjenama", izjavio je izvršni direktor kompanije Hakan Samuelson.

Prema predstavljenom finansijskom izvještaju, kvartalna prodaja "Volva" u Kini pokazala je najveći pad, čak za 43 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

U Kanadi je pad iznosio 13 odsto, u SAD i Njemačkoj po devet procenata, a u Švedskoj za jedan odsto. Kvartalna prodaja u Turskoj porasla je za 35 odsto, u Holandiji za 15 odsto, u Španiji za sedam odsto, u Velikoj Britaniji za šest procenata i u Belgiji za pet odsto.

"Volvo" je švedski proizvođač automobila, osnovan 1927. godine, a danas je u vlasništvu kineskog "Đilija". Zaključno sa krajem prošle godine, kompanija je zapošljavala ukupno 42.600 ljudi, prenosi Srna.