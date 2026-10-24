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Zimski prizori usred jeseni: Snijeg zabijelio Vlašić

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24.10.2026 21:34

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Снијег
Foto: Pixabay/pasja1000

Na području Devečana, na planini Vlašić, večeras, 24. oktobra, pada jak snijeg, javlja lokalni portal Travnički.info.

Kako se vidi na snimku, krupne pahulje donijele su prave zimske prizore usred jeseni.

Devečani su jedan od najpoznatijih i najljepših lokaliteta na planini Vlašić, smješteni na nadmorskoj visini od oko 1.763 metra.

U ostatku Bosne i Hercegovine sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz kišu u jutarnjim satima i tokom dijela prijepodneva. Nove padavine prognozirane su i u kasnim večernjim satima.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od četiri do 10 stepeni, na jugu zemlje do 13, dok će dnevna iznositi od devet do 15 stepeni, a na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Građanima se savjetuje da prate najnovije prognoze, posebno zbog mogućih lokalno obilnijih padavina i hladnijih jutarnjih sati, prenosi Radiosarajevo.

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Tagovi :

Snijeg

Vlašić

padavine

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