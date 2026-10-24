Zimski prizori usred jeseni: Snijeg zabijelio Vlašić

Kako se vidi na snimku, krupne pahulje donijele su prave zimske prizore usred jeseni.

Devečani su jedan od najpoznatijih i najljepših lokaliteta na planini Vlašić, smješteni na nadmorskoj visini od oko 1.763 metra.

U ostatku Bosne i Hercegovine sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz kišu u jutarnjim satima i tokom dijela prijepodneva. Nove padavine prognozirane su i u kasnim večernjim satima.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od četiri do 10 stepeni, na jugu zemlje do 13, dok će dnevna iznositi od devet do 15 stepeni, a na jugu do 20 stepeni Celzijusovih.

Građanima se savjetuje da prate najnovije prognoze, posebno zbog mogućih lokalno obilnijih padavina i hladnijih jutarnjih sati, prenosi Radiosarajevo.