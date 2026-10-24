Mask: Ukrajinska vojska koristi "Starlink" da ubija ljude

Izvršni direktor kompanije "Spejseks" Ilon Mask istakao je da ukrajinska vojska koristi "Starlink" za ofanzivne operacije radi "ubijanja ljudi".

"Ukrajinska vojska je prekršila uslove korišćenja "Starlinka" i koristila ga za ofanzivne napade dronovima da ubija ljude. Ta rupa je zatvorena prošle sedmice", rekao je Mask na Iksu, ponavljajući da je "Starlink" namijenjen isključivo za odbrambene operacije.

On je istakao da ako bi "Starlink" bio isključen, ukrajinska linija fronta bi se odmah urušila.

"Ovo nije prijetnja, to je jednostavno činjenica", napomenuo je Mask.

Pored toga, Mask je istakao da je kompanija "Spejseks" doprinijela odbrani Ukrajine daleko više nego "bilo koja privatna kompanija na Zemlji"

Exactly — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026

.