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Igokea poražena od Crvene zvezde

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24.10.2026 20:06

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Игокеа
Foto: ATV

Košarkaši Igokee poraženi su od Crvene zvezde rezultatom 81:80 u neizvjesnoj završnici. Ekipa iz Laktaša vodila je tokom najvećeg dijela utakmice, ali nije uspjela da iskoristi posljednji napad za pobjedu.

Igokea je odigrala sjajno prvo poluvrijeme pod vođstvom Nenada Stefanovića, pa je na odmor otišla sa čak 17 poena prednosti. Međutim, Crvena zvezda se probudila početkom treće četvrtine, napravila veliku seriju i vratila se u meč.

Domaći su uspjeli da odbiju taj nalet, ali u posljednjoj četvrtini nisu imali dovoljno snage da dođu do pobjede. Ključne poene u završnici za crveno-bijele postigao je Čima Moneke, dok je kvalitet beogradskog tima na kraju presudio.

Crvena zvezda je tako, nakon poraza od Partizana, pokazala reakciju uoči duplog evroligaškog kola.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Tajson Karter sa 18 poena, dok je Džered Batler dodao 15. U redovima Igokee Lazar Stefanović postigao je 18 poena, a Nejtanel Pjer-Luis ubacio je 14.

Igokeu već u utorak očekuje novi izazov u FIBA Ligi šampiona, kada u Laktaše stiže Slavija iz Praga.

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KK Igokea

košarka

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