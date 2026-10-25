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Kazaljke su pomjerene, ali tu nije kraj: Poznato kada nas čeka nova promjena

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25.10.2026 07:24

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сат часовник аларм
Foto: Pexel/ Negative Space

Zimsko računanje vremena počelo je noćas u 3.00 časa pomjeranjem kazaljki na časovnicima jedan čas unazad.

Ovaj režim će trajati do 28. marta 2027. godine, kada počinje ljetno računanje vremena.

BiH i Srbija prate standardno centralno evropsko vrijeme, dok se tokom ljetnjeg perioda koristi centralno evropsko ljetnje vrijeme. Ova praksa je usklađena sa većinom evropskih zemalja.

EU još nije ukinula sezonsko pomjeranje časovnika, iako je Evropski parlament podržao tu izmjenu još 2019. godine.

Zemlje članice EU nisu uspjele da se usaglase u vezi sa tim da li bi ljetno ili zimsko vrijeme trebalo da postane trajni standard, pa je primjena ove odluke odgođena do daljeg, prenosi Srna.

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Tagovi :

zimsko računanje vremena

Vrijeme

pomjeranje sata

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